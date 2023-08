Horiacu nákladnú loď s tisíckami áut v Severnom mori odťahujú do holandského prístavu Eemshaven

aktualizované 3. augusta, 15:55







Fremantle Highway sa plavila z nemeckého prístavu Bremerhaven do Singapuru, keď ju krátko pred utorkovou polnocou približne 27 kilometrov severne od holandského ostrova Ameland zachvátil požiar. Loď vezie 3 783 nových áut vrátane 498 elektromobilov. Požiar si vyžiadal život jedného člena posádky a ďalší utrpeli zranenia. V stredu skoro ráno posádku evakuovali. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.



Loď sa nachádzala aj v blízkosti reťaze ostrovov a Waddenzee, ktoré je na zozname svetového dedičstva UNESCO a je dôležitým biotopom pre sťahovavé vtáky. Holandské ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva uviedlo, že loď je stabilná a pod hladinou neporušená.





3.8.2023 (SITA.sk) -Nákladnú loď s tisíckami áut, ktorá horela týždeň v Severnom mori odťahujú do holandského prístavu. Fremantle Highway smeruje do prístavu Eemshaven, uviedlo holandské ministerstvo dopravy a vodného hospodárstva s tým, že plavidlo z preventívnych dôvodov sprevádza loď vybavená špeciálnymi bójami na zachytávanie ropných škvŕn.V prístave budú na lodi vykonávať záchranné práce na majetku, ale nie je jasné, ako dlho to bude trvať. Prevádzkovateľ prístavov Groningen Seaports uviedol, že bude spolupracovať s miestnymi organizáciami na čo najväčšom obmedzení škôd pre ľudí a životné prostredie.Eemshaven, ktorý sa nachádza 215 kilometrov (134 míľ) severovýchodne od Amsterdamu, úrady vybrali, pretože sa nachádzal v blízkosti lode a pre zhoršujúce sa poveternostné podmienky, existujúcu infraštruktúru a zariadenia, ktoré prístav ponúka. Podľa odborníkov, ktorí boli na palube, však už nič nenaznačuje, že na lodi horí.