Rusi verbujú Kazachov cez reklamy na internete, za vstup do armády ponúkajú pol milióna rubľov

3.8.2023 - Na obrazovkách používateľov internetu v Kazachstane sa začali objavovať reklamy ponúkajúce za vstup do ruskej armády sumu takmer pol milióna rubľov, čo je takmer 5-tisíc eur. Referuje o tom web news.sky.com.Reklamy okrem jednorazovej platby za vstup do ruskej armády ponúkajú i mesačný plat najmenej 190-tisíc rubľov a nezverejnené extra výhody. Reklamy sú presmerované na webovú stránku, ktorá potenciálnym regrútom ponúka možnosť pripojiť sa k ruskej armáde v Sachalinskej oblasti na ruskom Ďalekom východe.Kazachstan je bývalá sovietska republika hraničiaca s Ruskom a je domovom viac ako troch miliónov etnických Rusov. Krajina je tradične jedným z najbližších spojencov Ruska, ale vojnu na Ukrajine nepodporuje. Kazašská prokuratúra už dávnejšie uviedla, že za boj v armáde cudzieho štátu hrozí desať rokov väzenia.Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky sa Rusko od minulého roka pokúšalo naverbovať občanov zo Strednej Ázie. Migranti v Rusku často dostávajú letáky o vstupe do armády a náborový inzerát sa mnohokrát prekladá do kirgizského, uzbeckého a tadžického jazyka. Vyskytli sa aj prípady nátlaku a núteného podpisu vojenských zmlúv.