S týmto prístupom by doteraz vládol Mečiar, reaguje Šimečka na argument o neskúsenosti progresívcov

Odrádzajú tým nových politikov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovensko potrebuje iné skúsenosti

3.8.2023 (SITA.sk) - Samotný argument, že hnutie Progresívne Slovensko (PS) nemá skúsenosti s vládnutím je podľa jeho predsedu Michala Šimečku povýšenecký. Líder progresívcov tak reagoval na vyjadrenia niektorých politických strán, ktoré práve neskúsenosť hnutiu vyčítajú.Tento argument o neskúsenosti tak tvrdí, že vo voľbách by voliči mali uprednostňovať stále tých istých politikov, ktorí už v Národnej rade SR , vláde či v regiónoch pôsobili, pretože majú viac skúseností. Zároveň tak odrádza nových ľudí od vstupu do politiky. Šimečka však tvrdí, že pri uplatnení takéhoto prístupu by na Slovensku doteraz vládol Vladimír Mečiar , pretože v istom čase mal najväčšie skúsenosti s vládnutím.Ako ďalej napísal predseda PS na sociálnej sieti, o politickej neskúsenosti radi rozprávajú „už asi všetci politici pôvodnej vlády Igora Matoviča OĽaNO a priatelia ). A rovnako, samozrejme, Smer – sociálna demokracia Hlas – sociálna demokracia ".„Čo priniesli tieto ich politické skúsenosti, ktorými sa pýšia? Dokázali ich využiť pri hľadaní kompromisov v koalícii? Pri znižovaní inflácie, zadĺženia, podpore samospráv, stavaní nových nemocníc, zlepšení školstva... Nemám pocit, že by ľudia na Slovensku zažívali počas vlády Smeru-SD alebo Matoviča zázračné obdobie plné pokoja a rozvoja, ktoré si chceme a musíme zopakovať, lebo nič lepšie neexistuje," tvrdí Šimečka.Dodal, že skúsenosti môžu pochádzať aj z iných a dôležitejších oblastí, ako sú hádky v parlamente či čas strávený vo vládnych funkciách. „Ak niekto vybudoval úspešnú firmu, zastupoval Slovensko ako veľvyslanec pri NATO alebo riadil policajný zbor a nekompromisne zlikvidoval viaceré skupiny organizovaného zločinu – to sú skúsenosti z praxe, ktoré Slovensko dnes potrebuje," uzavrel Šimečka.