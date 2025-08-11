|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
S piatimi ľuďmi spadol výťah, jedného ťažko zraneného transportovali letecky
Štyria ľudia sa zranili pri páde výťahu do pivnice rodinného domu v českej obci Uherčice v okrese Břeclav. Príčinou nehody podľa polície bolo pravdepodobne prasknutie oceľového lana. Výťahom schádzalo do ...
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Štyria ľudia sa zranili pri páde výťahu do pivnice rodinného domu v českej obci Uherčice v okrese Břeclav. Príčinou nehody podľa polície bolo pravdepodobne prasknutie oceľového lana. Výťahom schádzalo do pivnice celkom päť rodinných príslušníkov. Informoval o tom web iDNES.cz.
Výťah spadol z približne trojmetrovej výšky. Dvaja zranení dokázali vyliezť po rebríku sami, troch zranených museli hasiči vyslobodiť pomocou hydraulického zariadenia, povedal hovorca hasičov Jaroslav Mikoška.
„Jednu osobu sme s ťažkým zranením transportovali letecky na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice v Brne," povedal hovorca juhomoravských záchranárov Lukáš Dvořáček. Ďalších troch previezli do nemocníc v Brne a Břeclavi.
Zdroj: SITA.sk - S piatimi ľuďmi spadol výťah, jedného ťažko zraneného transportovali letecky © SITA Všetky práva vyhradené.
Výťah spadol z približne trojmetrovej výšky. Dvaja zranení dokázali vyliezť po rebríku sami, troch zranených museli hasiči vyslobodiť pomocou hydraulického zariadenia, povedal hovorca hasičov Jaroslav Mikoška.
„Jednu osobu sme s ťažkým zranením transportovali letecky na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice v Brne," povedal hovorca juhomoravských záchranárov Lukáš Dvořáček. Ďalších troch previezli do nemocníc v Brne a Břeclavi.
Zdroj: SITA.sk - S piatimi ľuďmi spadol výťah, jedného ťažko zraneného transportovali letecky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hormonálne zmeny, ktoré vplývajú na zdravie vlasov a dá sa tomu vyhnúť
Hormonálne zmeny, ktoré vplývajú na zdravie vlasov a dá sa tomu vyhnúť
<< predchádzajúci článok
Na Dunaji v Bratislave sa potápa loď, zasahujú aj policajti – FOTO
Na Dunaji v Bratislave sa potápa loď, zasahujú aj policajti – FOTO