 24hod.sk    Zo zahraničia

11. augusta 2025

S piatimi ľuďmi spadol výťah, jedného ťažko zraneného transportovali letecky



Štyria ľudia sa zranili pri páde výťahu do pivnice rodinného domu v českej obci Uherčice v okrese Břeclav. Príčinou nehody podľa polície bolo pravdepodobne prasknutie oceľového lana. Výťahom schádzalo do ...



gettyimages 2158845011 676x396 11.8.2025 (SITA.sk) - Štyria ľudia sa zranili pri páde výťahu do pivnice rodinného domu v českej obci Uherčice v okrese Břeclav. Príčinou nehody podľa polície bolo pravdepodobne prasknutie oceľového lana. Výťahom schádzalo do pivnice celkom päť rodinných príslušníkov. Informoval o tom web iDNES.cz.


Výťah spadol z približne trojmetrovej výšky. Dvaja zranení dokázali vyliezť po rebríku sami, troch zranených museli hasiči vyslobodiť pomocou hydraulického zariadenia, povedal hovorca hasičov Jaroslav Mikoška.

Jednu osobu sme s ťažkým zranením transportovali letecky na urgentný príjem do Fakultnej nemocnice v Brne," povedal hovorca juhomoravských záchranárov Lukáš Dvořáček. Ďalších troch previezli do nemocníc v Brne a Břeclavi.



Zdroj: SITA.sk - S piatimi ľuďmi spadol výťah, jedného ťažko zraneného transportovali letecky © SITA Všetky práva vyhradené.

