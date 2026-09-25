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25. septembra 2026
Opozícia kritizuje útoky Fica na Žilinku, Gröhling hovorí o strachu zo spravodlivosti a Karas volá po rešpekte k inštitúciám – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor hovorkyňa generálnej prokuratúry Kauza Očistec MIG-29 Minister obrany Opozícia predseda strany Sloboda a Solidarita
Remišová hovorí o ďalšej fáze systematického rozvratu právneho štátu. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Remišová hovorí o ďalšej fáze systematického rozvratu právneho štátu.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje opakované útoky predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a Generálnu prokuratúru SR. Predseda SaS Branislav Gröhling je toho názoru, že nejde o vecný spor, ale o strach.
"Robert Fico a Smer majú strach pred spravodlivosťou. Keď im prokuratúra nepotvrdí to, čo klamlivo tvrdili svojim voličom, neprídu s dôkazmi, ale s hrozbami a útokom. To je priznanie, že im prekáža inštitúcia, ktorú neovládajú. Ich klamstvá sa totiž rozpadajú ako domček z karát. Namiesto argumentov prichádza útok na inštitúciu, ktorá má chrániť zákon," myslí si Gröhling.
Liberáli tvrdia, že Robert Fico vie, že oklamali svojich voličov, a preto potrebuje prstom ukázať na vinníka. "Hrozby Fica, že prídu so zmenami fungovania prokuratúry, znejú v čase, keď koalícia prichádza o väčšinu, ako kopanec umierajúceho koňa. Maroš Žilinka končí až v decembri 2027 a nového generálneho prokurátora musí voliť nový parlament. Ficov strach zo spravodlivosti je priamo úmerný jeho útokom na generálnu prokuratúru," vraví predseda SaS.
Gröhling tiež avizoval, že SaS plánuje pred verejnosťou v pondelok 28. septembra odprezentovať nahrávky z chaty v Čifároch. Prezentovať ich budú o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave. "Na poľovníckej chate v Čifároch sedeli Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar a Marek Para. Rozprávali sa o tom, ako zničiť kauzu Očistec, ako dostať z väzby Tibora Gašpara a ako zariadiť, aby Dušan Kováčik nebol odsúdený. Boj Fica za záchranu seba a svojich ľudí pokračuje v rovnakej obdobe aj dnes," vraví šéf liberálov.
Na verejné premietanie najzaujímavejších častí nahrávok z chaty pozýva spolu s poslankyňou SaS Martinou Bajo Holečkovou a občianskou aktivistkou Janou Ďurkovou. Ide o sestru jedného z vyšetrovateľov zrušenej NAKA, ktorý bol podľa SaS nezákonne postavený mimo službu.
Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) predseda vlády Robert Fico prekračuje hranice vecnej politickej kritiky. Kresťanskí demokrati sú toho názoru, že rešpekt k inštitúciám musí platiť, bez ohľadu na to, že rozhodnú inak, než si vláda predstavuje
"Kritizovať rozhodnutie je v demokracii normálne. Ponúkať inštitúciu ako dar cudzej krajine však už kritika nie je. Takéto slová stupňujú agresivitu. A Slovensko už zažilo, kam to môže viesť," uviedol podpredseda KDH Viliam Karas na margo Ficových výrokov o darovaní generálnej prokuratúry Ukrajine.
Podľa KDH tiež nejde o spor o konkrétneho človeka, ale o pravidlá. Prokuratúra podľa hnutia rozhoduje podľa zákona a neriadi sa tým, či sa jej rozhodnutie páči vláde, alebo opozícii.
"S generálnym prokurátorom môžeme nesúhlasiť. Prokuratúra však nie je majetok vlády, ktorý môže premiér darovať. Ak ju vláda potrestá zmenou zákona za nepohodlné rozhodnutie, neoslabí jedného prokurátora. Oslabí právny štát," podotkol Karas.
Kresťanskí demokrati vyzvali premiéra, aby výhrady k prokuratúre riešil vecne a v medziach zákona. Dodali, že ak chce vláda meniť fungovanie prokuratúry, musí návrh predložiť do riadneho legislatívneho procesu, kde ho posúdi odborná verejnosť.
KDH tiež avizovalo, že bude proti každej zmene, ktorá by nezávislosť prokuratúry oslabila. "Politický spor sa vedie argumentmi, nie urážkami. To platí aj pre premiéra. Rešpekt k inštitúciám musí platiť aj vtedy, keď rozhodnú inak, než si vláda želá," uzavrel Karas.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová hovorí o ďalšej fáze systematického rozvratu právneho štátu, ktorý podľa nej vláda uskutočňuje od svojho nástupu.
"Robert Fico sa už ani nesnaží zakrývať, o čo mu ide. Najskôr rozbil políciu, zrušil špeciálnu prokuratúru, pretlačil mafiánsku novelu Trestného zákona, útočil na sudcov, vyšetrovateľov, kontrolné orgány, novinárov a občiansku spoločnosť. Teraz svoj džihád naplno obrátil proti generálnej prokuratúre, ktorá už odmietla ďalej plniť jeho priania. Jeho predstava právneho štátu je primitívne jednoduchá – dobrá je iba tá inštitúcia, ktorá poslúcha Smer a plní želania zo Súmračnej," myslí si Remišová.
Poukázala tiež na rozdiel v súčasnom premiérovom postoji ku generálnemu prokurátorovi a tým, ako o Žilinkovi a Generálnej prokuratúre hovoril v čase, keď paragraf 363 pomáhal jemu a ľuďom z jeho najbližšieho okolia. Vtedy podľa nej nemal Fico s generálnou prokuratúrou žiadny problém.
"Najlepším usvedčujúcim dôkazom proti dnešnému Ficovi je Robert Fico z roku 2022. Vtedy po rozhodnutí Generálnej prokuratúry verejne vyhlasoval, že jej rozhodnutie rešpektuje a že by rešpektoval aj rozhodnutie iného charakteru. Dnes dostal rozhodnutie iného charakteru – rozhodnutie, ktoré sa mu nepáči – a namiesto rešpektu spustil ďalší útok na generálneho prokurátora a vyhráža sa zásahmi do fungovania prokuratúry," vraví Remišová.
Nepovažuje to za spor o jedno rozhodnutie týkajúce sa vojenskej techniky, ale o ďalší krok pri rozklade systému bŕzd a protiváh. Poukázala tiež, že na katastrofálny stav boja proti korupcii a oslabovanie právneho štátu neupozorňuje len opozícia, ale aj Európska komisia či samotná Generálna prokuratúra SR.
Poslanec NR SR za Hnutie Slovensko Gábor Grendel tiež upozornil, že kým Maroš Žilinka rozdával paragrafy 363 ľuďom blízkym Smeru, premiér na neho nedal dopustiť.
"Dnes, keď Generálna prokuratúra nerozhoduje podľa Ficových predstáv, je zrazu Žilinka bábkou opozície, má odstúpiť a Fico ho posiela na Ukrajinu. Robert Fico len hľadá vinníka, na ktorého môže hodiť nenaplnené sľuby svojim voličom. Obávame sa, že skutočným cieľom je zbaviť sa Žilinku a dostať na čelo prokuratúry človeka, ktorý bude poslušnejší a bude tam ďalších sedem rokov," vraví Grendel.
Ďalší poslanec hnutia Július Jakab skonštatoval, že Fico funguje stále rovnako a kým s ním niekto súhlasí, je mu dobrý. "Keď sa mu postavili študenti, posielal ich na Ukrajinu, a keď sa mu nepáči Žilinka, posiela na Ukrajinu jeho. Najradšej by sa zbavil každej oponentúry a všetky inštitúcie si vytvoril na svoj obraz. Takéto praktiky a politický tlak na nezávislé inštitúcie sú nebezpečné pre demokraciu. Generálny prokurátor má poslúchať zákon, nie Roberta Fica," uzavrel Jakab.
Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo podľa prokuratúry trestným činom. Rezort obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) tak neuspel so svojou sťažnosťou. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Ako priblížila, v trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB dospel riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu.
Vo štvrtok popoludní reagoval na informáciu predseda vlády Robert Fico prostredníctvom Úradu vlády SR, ako aj statusom na sociálnej sieti. "Ak generálny prokurátor SR považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 mil. eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Ódora, je čas darovať Ukrajine celú Generálnu prokuratúru SR vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou," napísal Fico.
Generálny prokurátor podľa premiéra na dennej báze potvrdzuje, že je poplatný svojim politickým pánom v opozícii. "Jeho pôsobenie nemá nič spoločné s tým, ako príslušné zákony definujú postavenie a úlohy generálneho prokurátora. GP SR dáva vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry, pretože svojím pôsobením pripravil GP SR o posledné štipky dôvery," uviedol Fico.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje útoky Fica na Žilinku, Gröhling hovorí o strachu zo spravodlivosti a Karas volá po rešpekte k inštitúciám – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje opakované útoky predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a Generálnu prokuratúru SR. Predseda SaS Branislav Gröhling je toho názoru, že nejde o vecný spor, ale o strach.
"Robert Fico a Smer majú strach pred spravodlivosťou. Keď im prokuratúra nepotvrdí to, čo klamlivo tvrdili svojim voličom, neprídu s dôkazmi, ale s hrozbami a útokom. To je priznanie, že im prekáža inštitúcia, ktorú neovládajú. Ich klamstvá sa totiž rozpadajú ako domček z karát. Namiesto argumentov prichádza útok na inštitúciu, ktorá má chrániť zákon," myslí si Gröhling.
Gröhling avizoval zverejnenie nahrávok z chaty v Čifároch
Liberáli tvrdia, že Robert Fico vie, že oklamali svojich voličov, a preto potrebuje prstom ukázať na vinníka. "Hrozby Fica, že prídu so zmenami fungovania prokuratúry, znejú v čase, keď koalícia prichádza o väčšinu, ako kopanec umierajúceho koňa. Maroš Žilinka končí až v decembri 2027 a nového generálneho prokurátora musí voliť nový parlament. Ficov strach zo spravodlivosti je priamo úmerný jeho útokom na generálnu prokuratúru," vraví predseda SaS.
Gröhling tiež avizoval, že SaS plánuje pred verejnosťou v pondelok 28. septembra odprezentovať nahrávky z chaty v Čifároch. Prezentovať ich budú o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave. "Na poľovníckej chate v Čifároch sedeli Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol Gašpar a Marek Para. Rozprávali sa o tom, ako zničiť kauzu Očistec, ako dostať z väzby Tibora Gašpara a ako zariadiť, aby Dušan Kováčik nebol odsúdený. Boj Fica za záchranu seba a svojich ľudí pokračuje v rovnakej obdobe aj dnes," vraví šéf liberálov.
Na verejné premietanie najzaujímavejších častí nahrávok z chaty pozýva spolu s poslankyňou SaS Martinou Bajo Holečkovou a občianskou aktivistkou Janou Ďurkovou. Ide o sestru jedného z vyšetrovateľov zrušenej NAKA, ktorý bol podľa SaS nezákonne postavený mimo službu.
KDH: Fico prekračuje hranice vecnej politickej kritiky
Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) predseda vlády Robert Fico prekračuje hranice vecnej politickej kritiky. Kresťanskí demokrati sú toho názoru, že rešpekt k inštitúciám musí platiť, bez ohľadu na to, že rozhodnú inak, než si vláda predstavuje
"Kritizovať rozhodnutie je v demokracii normálne. Ponúkať inštitúciu ako dar cudzej krajine však už kritika nie je. Takéto slová stupňujú agresivitu. A Slovensko už zažilo, kam to môže viesť," uviedol podpredseda KDH Viliam Karas na margo Ficových výrokov o darovaní generálnej prokuratúry Ukrajine.
Podľa KDH tiež nejde o spor o konkrétneho človeka, ale o pravidlá. Prokuratúra podľa hnutia rozhoduje podľa zákona a neriadi sa tým, či sa jej rozhodnutie páči vláde, alebo opozícii.
"S generálnym prokurátorom môžeme nesúhlasiť. Prokuratúra však nie je majetok vlády, ktorý môže premiér darovať. Ak ju vláda potrestá zmenou zákona za nepohodlné rozhodnutie, neoslabí jedného prokurátora. Oslabí právny štát," podotkol Karas.
Kresťanskí demokrati vyzvali premiéra, aby výhrady k prokuratúre riešil vecne a v medziach zákona. Dodali, že ak chce vláda meniť fungovanie prokuratúry, musí návrh predložiť do riadneho legislatívneho procesu, kde ho posúdi odborná verejnosť.
KDH tiež avizovalo, že bude proti každej zmene, ktorá by nezávislosť prokuratúry oslabila. "Politický spor sa vedie argumentmi, nie urážkami. To platí aj pre premiéra. Rešpekt k inštitúciám musí platiť aj vtedy, keď rozhodnú inak, než si vláda želá," uzavrel Karas.
Remišová hovorí o ďalšej fáze rozvratu právneho štátu
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová hovorí o ďalšej fáze systematického rozvratu právneho štátu, ktorý podľa nej vláda uskutočňuje od svojho nástupu.
"Robert Fico sa už ani nesnaží zakrývať, o čo mu ide. Najskôr rozbil políciu, zrušil špeciálnu prokuratúru, pretlačil mafiánsku novelu Trestného zákona, útočil na sudcov, vyšetrovateľov, kontrolné orgány, novinárov a občiansku spoločnosť. Teraz svoj džihád naplno obrátil proti generálnej prokuratúre, ktorá už odmietla ďalej plniť jeho priania. Jeho predstava právneho štátu je primitívne jednoduchá – dobrá je iba tá inštitúcia, ktorá poslúcha Smer a plní želania zo Súmračnej," myslí si Remišová.
Poukázala tiež na rozdiel v súčasnom premiérovom postoji ku generálnemu prokurátorovi a tým, ako o Žilinkovi a Generálnej prokuratúre hovoril v čase, keď paragraf 363 pomáhal jemu a ľuďom z jeho najbližšieho okolia. Vtedy podľa nej nemal Fico s generálnou prokuratúrou žiadny problém.
"Najlepším usvedčujúcim dôkazom proti dnešnému Ficovi je Robert Fico z roku 2022. Vtedy po rozhodnutí Generálnej prokuratúry verejne vyhlasoval, že jej rozhodnutie rešpektuje a že by rešpektoval aj rozhodnutie iného charakteru. Dnes dostal rozhodnutie iného charakteru – rozhodnutie, ktoré sa mu nepáči – a namiesto rešpektu spustil ďalší útok na generálneho prokurátora a vyhráža sa zásahmi do fungovania prokuratúry," vraví Remišová.
Nepovažuje to za spor o jedno rozhodnutie týkajúce sa vojenskej techniky, ale o ďalší krok pri rozklade systému bŕzd a protiváh. Poukázala tiež, že na katastrofálny stav boja proti korupcii a oslabovanie právneho štátu neupozorňuje len opozícia, ale aj Európska komisia či samotná Generálna prokuratúra SR.
Fico podľa Grendela len hľadá vinníka
Poslanec NR SR za Hnutie Slovensko Gábor Grendel tiež upozornil, že kým Maroš Žilinka rozdával paragrafy 363 ľuďom blízkym Smeru, premiér na neho nedal dopustiť.
"Dnes, keď Generálna prokuratúra nerozhoduje podľa Ficových predstáv, je zrazu Žilinka bábkou opozície, má odstúpiť a Fico ho posiela na Ukrajinu. Robert Fico len hľadá vinníka, na ktorého môže hodiť nenaplnené sľuby svojim voličom. Obávame sa, že skutočným cieľom je zbaviť sa Žilinku a dostať na čelo prokuratúry človeka, ktorý bude poslušnejší a bude tam ďalších sedem rokov," vraví Grendel.
Ďalší poslanec hnutia Július Jakab skonštatoval, že Fico funguje stále rovnako a kým s ním niekto súhlasí, je mu dobrý. "Keď sa mu postavili študenti, posielal ich na Ukrajinu, a keď sa mu nepáči Žilinka, posiela na Ukrajinu jeho. Najradšej by sa zbavil každej oponentúry a všetky inštitúcie si vytvoril na svoj obraz. Takéto praktiky a politický tlak na nezávislé inštitúcie sú nebezpečné pre demokraciu. Generálny prokurátor má poslúchať zákon, nie Roberta Fica," uzavrel Jakab.
Darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu nebolo podľa prokuratúry trestným činom. Rezort obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) tak neuspel so svojou sťažnosťou. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Ako priblížila, v trestnej veci darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB dospel riaditeľ odboru závažnej kriminality GP SR k záveru, že členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády sa darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedopustili trestného činu.
Vo štvrtok popoludní reagoval na informáciu predseda vlády Robert Fico prostredníctvom Úradu vlády SR, ako aj statusom na sociálnej sieti. "Ak generálny prokurátor SR považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 mil. eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Ódora, je čas darovať Ukrajine celú Generálnu prokuratúru SR vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou," napísal Fico.
Generálny prokurátor podľa premiéra na dennej báze potvrdzuje, že je poplatný svojim politickým pánom v opozícii. "Jeho pôsobenie nemá nič spoločné s tým, ako príslušné zákony definujú postavenie a úlohy generálneho prokurátora. GP SR dáva vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry, pretože svojím pôsobením pripravil GP SR o posledné štipky dôvery," uviedol Fico.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje útoky Fica na Žilinku, Gröhling hovorí o strachu zo spravodlivosti a Karas volá po rešpekte k inštitúciám – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor hovorkyňa generálnej prokuratúry Kauza Očistec MIG-29 Minister obrany Opozícia predseda strany Sloboda a Solidarita
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