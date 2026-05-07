 24hod.sk    Tlačové správy

Morliny Foods zverejňuje svoju ESG správu


7.5.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Morliny Foods Holding Limited (UK) zverejnila svoju prvú konsolidovanú Správu o udržateľnosti.


Spoločnosť Morliny Foods Holding Limited (UK) zverejnila svoju prvú konsolidovanú Správu o udržateľnosti, ktorá pokrýva skupinové spoločnosti a celý hodnotový reťazec – od výroby krmív a chovu zvierat až po finálne produkty.

Zverejnenie správy predstavuje významný krok po integrácii Skupiny a po prvýkrát prináša ucelený a komplexný obraz environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aktivít spoločnosti Morliny Foods vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Dokument bol pripravený v súlade s usmerneniami CSRD a Európskymi štandardmi pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS), čím zvyšuje transparentnosť a štandardizuje prístup k reportovaniu naprieč organizáciou.

Rozsah reportovania vychádza z analýzy dvojitej významnosti a zahŕňa kľúčové oblasti, ako sú zmena klímy, riadenie zdrojov, pracovné podmienky a zodpovedné podnikanie.

"Zverejnenie našej prvej konsolidovanej správy o udržateľnosti predstavuje významný krok v rozvoji spoločnosti Morliny Foods ako integrovanej organizácie. Správa zavádza jednotný prístup k riadeniu a reportovaniu ESG naprieč všetkými našimi trhmi, pričom zároveň zvyšuje transparentnosť a zabezpečuje súlad s rastúcimi regulačnými požiadavkami," uviedol Luis Cerdan Ibanez, CEO spoločnosti Morliny Foods.

"Prvá ESG správa Morliny Foods demonštruje naše záväzky v praxi a ukazuje, ako každý deň pracujeme zodpovedne, staráme sa o našich ľudí a komunity a znižujeme náš dopad na životné prostredie," dodala Dana Brindescu-Iovanov, CSO spoločnosti Morliny Foods.

Súčasťou skupiny je aj spoločnosť Mecom Group, ktorá patrí medzi významných hráčov v oblasti zodpovedného podnikania v potravinárskom sektore a túto agendu vníma ako integrálnu súčasť svojho strategického riadenia. "V oblasti ESG sa dlhodobo venujeme systematickému rozvoju jednotlivých oblastí, pričom nejde len o samotné reportovanie. ESG vnímam predovšetkým ako dôležitý nástroj riadenia, ktorý nám pomáha identifikovať riziká a prijímať kvalifikované rozhodnutia. Zároveň prispieva k stabilite a dlhodobému rozvoju spoločnosti," uviedol generálny riaditeľ Mecom Group Ladislav Čechovič.

O spoločnosti Morliny Foods Holding Limited:


Morliny Foods Holding Limited je jedným z popredných výrobcov potravín v Európe, ktorý pôsobí naprieč celým hodnotovým reťazcom bravčového a hydinového mäsa – od výroby krmív a chovu zvierat až po finálne produkty. Spoločnosť pôsobí na viacerých európskych trhoch a spája medzinárodný rozsah so silnou lokálnou prítomnosťou. Morliny Foods je súčasťou globálnej skupiny WH Group.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Morliny Foods zverejňuje svoju ESG správu © SITA Všetky práva vyhradené.

