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 24hod.sk    Šport

09. júna 2026

Horolezec už nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prežil nemožné a kolegovia strácali nádej


Tagy: Himaláje Mount Everest

Dawa Šerpa po zázračnom prežití v extrémnych podmienkach už komunikuje s okolím. Nepálsky horolezec Dawa Šerpa, ktorý prežil šesť dní pomalého sólo zostupu z Mount Everestu, keď ho skupina nechala ...



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9.6.2026 (SITA.sk) - Dawa Šerpa po zázračnom prežití v extrémnych podmienkach už komunikuje s okolím.


Nepálsky horolezec Dawa Šerpa, ktorý prežil šesť dní pomalého sólo zostupu z Mount Everestu, keď ho skupina nechala pod vrcholom, bol preložený z jednotky intenzívnej starostlivosti. Jeho nepravdepodobné prežitie vyvolalo oslavy medzi kolegami horolezcami, no zároveň aj hnev rodiny a horolezeckej komunity kvôli tomu, že sa ho nepodarilo nájsť skôr.

Päťdesiatsedemročný Dawa Šerpa zaostal za skupinou 30. mája v brutálnych podmienkach na horných svahoch najvyššej hory sveta počas jedného z posledných jarných výstupov na Everest. Našli ho až vo štvrtok ráno, keď sa plazil smerom k základnému tábora a následne ho letecky transportovali do Káthmandú. Tam mu lekári liečia omrzliny, ťažkú dehydratáciu a zlomeninu stehennej kosti.

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"Bol preložený z jednotky intenzívnej starostlivosti na bežné oddelenie, liečba pokračuje - dokáže trochu hovoriť a je schopný jesť. Lekári sledujú zlepšenie stavu jeho rúk a nôh," uviedol jeho príbuzný Nuru Šerpa pre agentúru AFP.

Dawa Šerpa prežil v mrazivých teplotách v blízkosti tzv. "zóny smrti" pod Everestom, kde je kriticky nízka hladina kyslíka, bez jedla a takmer bez vody. "Myslel som si, že takto zomriem. Nestratil som sa, no keď sa mi míňal kyslík, zostal som vzadu. Keď kyslík došiel úplne, nemohol som chodiť. Prvé dva dni som nič nejedol, potom som začal žuť ľad. Boleli ma zuby, ale žul som ho,“ povedal z nemocničnej postele.

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Zachránilo ho niekoľko čokolád a iných pochutín, ktoré mal v kapsách. Dawa Šerpa, prezývaný aj "Hillary" podľa legendárneho horolezca Edmund Hillaryho, po záchrane povedal, že spadol do trhliny, no aj tak sa plazil a bol napokon ho našla nepálska skupina, ktorá pomáha zaisťovať trasy na Evereste a čistí odpad.

"V jeho prípade došlo k zanedbaniu. Musí sa vykonať vyšetrovanie, aby sa zistilo, čo presne sa stalo, aby sa podobné incidenty neopakovali," uviedla pre AFP prezidentka Everest Summiteers Association Maya Šerpa.

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Nepálska horolezecká asociácia vyzvala na zriadenie vládneho výboru, ktorý prípad preskúma. Počas tohtoročnej sezóny Everestu zahynulo minimálne päť horolezcov - dvaja Indovia a traja Nepálci.

Podľa predbežných údajov nepálskej vlády dosiahlo vrchol Everestu viac ako 1000 horolezcov, čo je najviac v histórii. Vláda vybrala z poplatkov za povolenia na výstup na Everest viac než 7 miliónov dolárov.


Zdroj: SITA.sk - Horolezec už nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prežil nemožné a kolegovia strácali nádej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Himaláje Mount Everest
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