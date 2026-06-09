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09. júna 2026
Strelec spolu s klubom smútia. Na ťažkú chorobu zomrel bývalý hráč tímu
Podľa klubu odišiel na večnosť pokojne cez víkend vo veku 27 rokov. Anglický futbalový klub FC Middlesbrough na svojom webe oznámil smutnú správu o úmrtí bývalého hráča akadémie Anthonyho ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Podľa klubu odišiel na večnosť pokojne cez víkend vo veku 27 rokov.
Anglický futbalový klub FC Middlesbrough na svojom webe oznámil smutnú správu o úmrtí bývalého hráča akadémie Anthonyho Rentona.
"Statočne bojoval s leukémiou takmer deväť rokov - a nikdy nedovolil, aby to znížilo jeho lásku k hre. Anthony bol sľubným obrancom a len nedávno podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s Boro, keď mu v júli 2017 prvýkrát diagnostikovali leukémiu," napísal tím.
Bola to "inšpiratívna postava", ktorá napriek mnohým výzvam a neúspechom, ktorým čelila v dôsledku boja s rakovinou, naďalej zostala stelesnením pozitivity.
"Veľkú časť svojich neskorších rokov strávil ako tréner, vrátane pôsobenia v našej akadémii. Jeho odhodlanie podporovať mladých futbalistov v ich rozvoji na ihrisku aj mimo neho si budeme vždy pamätať a zanecháva trvalý odkaz s toľkými deťmi a ich rodinami," uviedlo sa ďalej vo vyhlásení.
Renton bol ocenený v marci 2026, keď ho vyhlásili za prvého víťaza ceny absolventov MFC Academy. Podľa klubu zomrel pokojne cez víkend vo veku 27 rokov.
V Middlesbrough pôsobí aj slovenský reprezentant David Strelec. Nedávno po kontumácii postúpil až do finále baráže o Premier League, no po tesnej prehre 0:1 s Hull City si tam tím nezahrá a ostáva v The Championship.
Zdroj: SITA.sk - Strelec spolu s klubom smútia. Na ťažkú chorobu zomrel bývalý hráč tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub FC Middlesbrough na svojom webe oznámil smutnú správu o úmrtí bývalého hráča akadémie Anthonyho Rentona.
"Statočne bojoval s leukémiou takmer deväť rokov - a nikdy nedovolil, aby to znížilo jeho lásku k hre. Anthony bol sľubným obrancom a len nedávno podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s Boro, keď mu v júli 2017 prvýkrát diagnostikovali leukémiu," napísal tím.
Bola to "inšpiratívna postava", ktorá napriek mnohým výzvam a neúspechom, ktorým čelila v dôsledku boja s rakovinou, naďalej zostala stelesnením pozitivity.
"Veľkú časť svojich neskorších rokov strávil ako tréner, vrátane pôsobenia v našej akadémii. Jeho odhodlanie podporovať mladých futbalistov v ich rozvoji na ihrisku aj mimo neho si budeme vždy pamätať a zanecháva trvalý odkaz s toľkými deťmi a ich rodinami," uviedlo sa ďalej vo vyhlásení.
Renton bol ocenený v marci 2026, keď ho vyhlásili za prvého víťaza ceny absolventov MFC Academy. Podľa klubu zomrel pokojne cez víkend vo veku 27 rokov.
V Middlesbrough pôsobí aj slovenský reprezentant David Strelec. Nedávno po kontumácii postúpil až do finále baráže o Premier League, no po tesnej prehre 0:1 s Hull City si tam tím nezahrá a ostáva v The Championship.
Zdroj: SITA.sk - Strelec spolu s klubom smútia. Na ťažkú chorobu zomrel bývalý hráč tímu © SITA Všetky práva vyhradené.
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