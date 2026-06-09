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 24hod.sk    Šport

09. júna 2026

Strelec spolu s klubom smútia. Na ťažkú chorobu zomrel bývalý hráč tímu


Tagy: Leukémia Úmrtie

Podľa klubu odišiel na večnosť pokojne cez víkend vo veku 27 rokov. Anglický futbalový klub FC Middlesbrough na svojom webe oznámil smutnú správu o úmrtí bývalého hráča akadémie Anthonyho ...



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9.6.2026 (SITA.sk) - Podľa klubu odišiel na večnosť pokojne cez víkend vo veku 27 rokov.


Anglický futbalový klub FC Middlesbrough na svojom webe oznámil smutnú správu o úmrtí bývalého hráča akadémie Anthonyho Rentona.

"Statočne bojoval s leukémiou takmer deväť rokov - a nikdy nedovolil, aby to znížilo jeho lásku k hre. Anthony bol sľubným obrancom a len nedávno podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s Boro, keď mu v júli 2017 prvýkrát diagnostikovali leukémiu," napísal tím.

Bola to "inšpiratívna postava", ktorá napriek mnohým výzvam a neúspechom, ktorým čelila v dôsledku boja s rakovinou, naďalej zostala stelesnením pozitivity.

"Veľkú časť svojich neskorších rokov strávil ako tréner, vrátane pôsobenia v našej akadémii. Jeho odhodlanie podporovať mladých futbalistov v ich rozvoji na ihrisku aj mimo neho si budeme vždy pamätať a zanecháva trvalý odkaz s toľkými deťmi a ich rodinami," uviedlo sa ďalej vo vyhlásení.

Renton bol ocenený v marci 2026, keď ho vyhlásili za prvého víťaza ceny absolventov MFC Academy. Podľa klubu zomrel pokojne cez víkend vo veku 27 rokov.

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V Middlesbrough pôsobí aj slovenský reprezentant David Strelec. Nedávno po kontumácii postúpil až do finále baráže o Premier League, no po tesnej prehre 0:1 s Hull City si tam tím nezahrá a ostáva v The Championship.


Zdroj: SITA.sk - Strelec spolu s klubom smútia. Na ťažkú chorobu zomrel bývalý hráč tímu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Leukémia Úmrtie
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