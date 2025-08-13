Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.8.2025
13. augusta 2025

Horskí záchranári opäť pomáhali poľským horolezcom, dvojica zablúdila vo Vysokých Tatrách


Ďalší poľskí horolezci prečkali noc vo Vysokých Tatrách. Ešte v predchádzajúci deň počas horolezeckého výstupu zablúdili a dostali sa do exponovaného terénu, z ktorého neboli schopní pokračovať ďalej. V ...



horska zachranna sluzba pomoc zranenie turista nizke tatry 2 e1592072436542 676x502 13.8.2025 (SITA.sk) - Ďalší poľskí horolezci prečkali noc vo Vysokých Tatrách. Ešte v predchádzajúci deň počas horolezeckého výstupu zablúdili a dostali sa do exponovaného terénu, z ktorého neboli schopní pokračovať ďalej. V ranných hodinách v stredu požiadali o pomoc Horskú záchrannú službu (HZS).


Tá informovala, že dvojica vo veku 32 a 34 rokov sa nachádzala pod Kežmarským štítom a bola bez zranení. HZS o súčinnosť požiadala aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu z Popradu.

Horolezci boli z ťažko prístupného terénu evakuovaní a následne letecky transportovaní do Starého Smokovca,“ uviedla. Horskí záchranári už v predošlých dňoch dôrazne upozornili horolezcov a turistov, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily.

Pár dní dozadu ich pomoc potrebovali dvaja Poliaci, ktorí uviazli v Nižnej Velickej lávke vo Vysokých Tatrách, kde strávili noc, a zo soboty na nedeľu ďalší. Tí uviazli pri schádzaní z Prostredného hrotu v oblasti Bráničkoveho žľabu.


Zdroj: SITA.sk - Horskí záchranári opäť pomáhali poľským horolezcom, dvojica zablúdila vo Vysokých Tatrách © SITA Všetky práva vyhradené.

