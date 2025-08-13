|
Streda 13.8.2025
Meniny má Ľubomír
Denník - Správy
13. augusta 2025
Horskí záchranári opäť pomáhali poľským horolezcom, dvojica zablúdila vo Vysokých Tatrách
Tagy: Horolezci Horskí záchranári
Ďalší poľskí horolezci prečkali noc vo Vysokých Tatrách. Ešte v predchádzajúci deň počas horolezeckého výstupu zablúdili a dostali sa do exponovaného terénu, z ktorého neboli schopní pokračovať ďalej. V ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Ďalší poľskí horolezci prečkali noc vo Vysokých Tatrách. Ešte v predchádzajúci deň počas horolezeckého výstupu zablúdili a dostali sa do exponovaného terénu, z ktorého neboli schopní pokračovať ďalej. V ranných hodinách v stredu požiadali o pomoc Horskú záchrannú službu (HZS).
Tá informovala, že dvojica vo veku 32 a 34 rokov sa nachádzala pod Kežmarským štítom a bola bez zranení. HZS o súčinnosť požiadala aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu z Popradu.
„Horolezci boli z ťažko prístupného terénu evakuovaní a následne letecky transportovaní do Starého Smokovca,“ uviedla. Horskí záchranári už v predošlých dňoch dôrazne upozornili horolezcov a turistov, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily.
Pár dní dozadu ich pomoc potrebovali dvaja Poliaci, ktorí uviazli v Nižnej Velickej lávke vo Vysokých Tatrách, kde strávili noc, a zo soboty na nedeľu ďalší. Tí uviazli pri schádzaní z Prostredného hrotu v oblasti Bráničkoveho žľabu.
Zdroj: SITA.sk - Horskí záchranári opäť pomáhali poľským horolezcom, dvojica zablúdila vo Vysokých Tatrách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Horolezci Horskí záchranári
