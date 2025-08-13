Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

13. augusta 2025

O ukrajinských územiach môže s Ruskom rokovať iba Zelenskyj, vyhlásil Macron


Tagy: Európski lídri vojna na Ukrajine

Iba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj môže s Ruskom rokovať o územnej dohode v snahe ukončiť vojnu Moskvy proti jeho krajine, vyhlásil v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron. „O územných ...



eu_russia_ukraine_war_91115 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - Iba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj môže s Ruskom rokovať o územnej dohode v snahe ukončiť vojnu Moskvy proti jeho krajine, vyhlásil v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron. „O územných otázkach týkajúcich sa Ukrajiny môže a bude rokovať iba ukrajinský prezident,“ povedal Macron novinárom po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.


Trump sa bude na piatkovom stretnutí s ruským vládcom Vladimirom Putinom snažiť o prímerie na Ukrajine, povedal Macron a dodal, že tento cieľ je „veľmi dôležitý“ a má „našu podporu“. Trump bude tiež v budúcnosti presadzovať trojstranné stretnutie s Putinom a Zelenským, vyhlásil francúzsky prezident. Dodal, že dúfa, že takéto stretnutie sa bude môcť konať v Európe „v neutrálnej krajine, ktorá je prijateľná pre všetky strany“. Francúzsky prezident však konštatoval, že v súčasnosti nie sú na stole „žiadne vážne návrhy na výmenu územia“.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu ocenila „veľmi dobrý telefonát“ s Donaldom Trumpom a lídrami Ukrajiny a európskych krajín. „Európa, USA a NATO dnes posilnili spoločný prístup k Ukrajine. Budeme naďalej úzko spolupracovať. Nikto nechce mier viac ako my, spravodlivý a trvalý mier,“ uviedla Von der Leyenová na sieti X. Kyjev musí byť súčasťou akýchkoľvek ďalších rozhovorov po plánovanom stretnutí Trump - Putin na Aljaške, vyjadril sa nemecký kancelár Friedrich Merz. „Ukrajina musí byť pri stole, keď budú konať následné stretnutia,“ povedal Merz.


Zdroj: SITA.sk - O ukrajinských územiach môže s Ruskom rokovať iba Zelenskyj, vyhlásil Macron © SITA Všetky práva vyhradené.

