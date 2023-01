Horskí záchranári pomáhali dvojici stratených snoubordistov, uviazli medzi popadanými stromami (foto)

Neprišli na parkovisko

Boli bez zranení

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) pomáhali v stredu 19. januára dvojici snouboardistov vo Vajskovskej doline v Nízkych Tatrách. Ako horskí záchranári informujú na svojej webovej stránke, krátko po ukončení prevádzky v lyžiarskom stredisku ich kontaktoval kamarát snouboardistov, ktorí počas dňa jazdili na južnej strane Chopku, prevažne v neupravenom voľnom teréne.„Posledný kontakt s nimi mal okolo poludnia, keď sa nachádzali v oblasti Sedla Príslop. Keďže v dohodnutom čase neprišli na parkovisko v Krupovej (okres Brezno), obrátil sa so žiadosťou o pomoc na záchranárov HZS,“ uviedli záchranári.Dostupné informácie podľa nich nasvedčovali tomu, že dvojica s najväčšou pravdepodobnosťou zišla do Vajskovskej doliny, kde je veľmi slabý mobilný signál a zostup dolinou, ako aj výstup ňou v súčasných podmienkach je veľmi náročný a zdĺhavý.Jedna skupina záchranárov zlyžovala do doliny cez Chopok, druhá skupina záchranárov postupovala na skútri zdola.„Postup im komplikovali popadané stromy, ktoré museli prepíliť. Dvojicu našli v hornej časti doliny. Boli bez zranení, ale uzimení a po brodení sa v hlbokom snehu aj značne vyčerpaní,“ skonštatovali záchranári, ktorí po zateplení oboch transportovali na snežnom skútri k terénnemu automobilu a následne odviezli na Dom HZS v Bystrej, odkiaľ už pokračovali v sprievode kamaráta.