Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti na úspory poradia, ako na to

Vetrať, či nevetrať? A čo vlhkosť?

Sušiť či nesušiť

Je úspora energie len pre bohatých?

Autá na vodík a bicykel vyrábajúci energiu







29.1.23

Bratislava

Aupark Shopping Center





26.1.23

Trnava

OC CITY ARENA





25.1.23

Trenčín

OC Laugaricio





24.1.23

Nitra

OC Promenáda





23.1.23

Žilina

ZOC MAX





22.1.23

Banská Bystrica

OC Europa





21.1.23

Košice

Aupark Shopping Center





20.1.23

Prešov

OC Novum







20.1.2023 (Webnoviny.sk) -Súčasťou každej poradenskej "zastávky" v najväčších krajských nákupných strediskách sú individuálne konzultácie, v rámci ktorých je možné získať bezplatne praktické informácieO úspornom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov. "Úspora sa týka každého, ale šetrenie nemusí automaticky znamenať aj znižovanie komfortu. Podstatné je energiu využívať efektívnejšie. Každý nemusí byť odborník na znižovanie spotreby, preto ponúkame pomoc a bezplatné konzultácie. Spýtame sa na aktuálnu spotrebu energie a poradíme, ako spotrebu a účty za energie znížiť, či už s investíciami alebo bez nich," uviedol vedúci oddelenia poradenstva SIEA Michal Ilovič.Počas vykurovacej sezóny je najjednoduchším riešením znížiť vykurovanie, ale šetriť sa dá aj odstránením nesprávnych návykov. Často sú to drobné zmeny správania, ktoré nás nestoja nič. Napríklad ak je nám v miestnosti teplo, neotvárajme okno na vetračku, ale nastavme regulačnú hlavicu tak, aby znížila výkon radiátorov. Najpresnejšie reaguje, ak je na stupni 3, vtedy zabezpečí odporúčaných 20°CMálokto vie, že sa oplatí sledovať aj vlhkosť v interiéri, ktorá je v zime zvyčajne nižšia. "Keď je vlhkosť primeraná, stačí menej vykurovať. Pri vlhkosti vzduchu 30 % a teplote 23 °C pociťujeme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21 °C a vlhkosti vzduchu 60 %. Ušetriť tak môžeme ušetriť až 12 % energie," vysvetľuje M. Ilovič.Znižovanie teploty a zvyšovanie vlhkosti má však svoje limity. Ak to preženieme, v chladných priestoroch s vyššou vlhkosťou sa môžu objaviť zdraviu škodlivé plesne. Praktickým pomocníkom sú v tomto prípade vlhkomery, vďaka ktorým vieme vlhkosť sledovať a udržiavať v odporúčaných limitoch 35 až 60 %Prehľad odporúčaní, ako využívať energiu úsporne, je k dispozícii na stránke informačnej kampane #setrimeprenas . Praktické rady vo forme letákov aj plagátov tu nájdu domácnosti, zamestnanci aj zamestnávateliaUvedené všeobecné odporúčania sú pritom len zlomkom toho, čo vedia odborníci SIEA poradiť. Ak chcete individuálne poradenstvo využiť, je dôležité poznať vlastnú spotrebu, vtedy dokážu rady "ušiť" na mieru konkrétnej domácnosti."Často sa stretávam s názorom, že znížiť spotrebu energie si môžu dovoliť len bohatí, ktorí majú peniaze napríklad na zateplenie domu. Je pravda, že dôslednou obnovu domu je možné ušetriť aj 60 % energie. Avšak význam majú aj čiastkové opatrenia. Napríklad cez staré okná, ale aj strechu uniká až 20 až 30 % tepla. Našťastie v energetike je možné vopred zistiť, či a ako rýchlo sa investované peniaze vrátia. Aj s týmto vieme domácnostiam pomôcť," zdôraznil M. Ilovič s tým, že momentálne sú k dispozícii podporné programy s príspevkami na obnovu domu a zariadenia na prípravu tepla a elektriny. Odborníci upozorňujú, že dôležitá je správna postupnosť opatrení. Vždy sa oplatí poradiť, čo je vhodnejšie v konkrétnom prípade. Všeobecne však platí, že zariadenie na vykurovanie by sa malo vymieňať až po znížení spotreby.Okrem účinných tipov, ktoré dokážu ušetriť domácnostiam nemalé peniaze, bude možné počas roadshowabsolvovať aj sprievodný program. Vedomosti si môžu návštevníci preveriť v kvízomate a pripravené budú aj súťaže pre deti, napríklad pri meraní elektrického napätia v ovocí či zelenine. Fanúšikom automobilov budú predstavené novinkyZo sveta áut na vodíkový pohon a pre tých, ktorí majú radšej dve kolesá, bude k dispozícii bicykel vyrábajúci energiu. Ten dokáže nabiť napríklad mobil.Energetické poradenstvo je možné využiť aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v piatich poradenských centrách. Poradenstvo je súčasťou národného projektu Žiť energiou a je spolufinancovaný Operačným programom Európskej únie - Kvalita životného prostredia.Kde môžete využiť bezplatné energetické poradenstvo:Bližšie informácie o podujatiach nájdete aj na:Informačný servis