Štvrtok 7.8.2025
Meniny má Štefánia
07. augusta 2025
Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice
Horskí záchranári v noci zasahovali vo Vysokých Tatrách. Krátko pred polnocou ich o pomoc požiadali z jednej z vysokohorských chát, kde sa nachádzala 17-ročná slovenská turistka so zdravotnými problémami. Po ...
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Horskí záchranári v noci zasahovali vo Vysokých Tatrách. Krátko pred polnocou ich o pomoc požiadali z jednej z vysokohorských chát, kde sa nachádzala 17-ročná slovenská turistka so zdravotnými problémami. Po požití vody z horského potoka vracala a mala silné žalúdočné kŕče. Na pomoc jej odišli dvaja záchranári Horskej záchrannej služby (HZS), ktorá vo štvrtok o prípade informovala.
Po príchode pacientku vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu, po ktorej sa jej zdravotný stav zlepšil. Ráno sa jej však začal opäť zhoršovať, preto záchranári HZS, ktorí s ňou zostali na chate, požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Turistka bola letecky transportovaná do nemocnice v Poprade. HZS neodporúča piť vodu priamo z potoka. Pripomína, že aj keď sa môže zdať čistá a priezračná, nemusí to znamenať, že je zdravotne nezávadná.
Zdroj: SITA.sk - Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
