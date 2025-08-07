Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. augusta 2025

Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice


Tagy: prevoz do nemocnice Zdravotné problémy

Horskí záchranári v noci zasahovali vo Vysokých Tatrách. Krátko pred polnocou ich o pomoc požiadali z jednej z vysokohorských chát, kde sa nachádzala 17-ročná slovenská turistka so zdravotnými problémami. Po ...



Zdieľať
horska zachranna sluzba vrtulnik 676x507 7.8.2025 (SITA.sk) - Horskí záchranári v noci zasahovali vo Vysokých Tatrách. Krátko pred polnocou ich o pomoc požiadali z jednej z vysokohorských chát, kde sa nachádzala 17-ročná slovenská turistka so zdravotnými problémami. Po požití vody z horského potoka vracala a mala silné žalúdočné kŕče. Na pomoc jej odišli dvaja záchranári Horskej záchrannej služby (HZS), ktorá vo štvrtok o prípade informovala.


Po príchode pacientku vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu, po ktorej sa jej zdravotný stav zlepšil. Ráno sa jej však začal opäť zhoršovať, preto záchranári HZS, ktorí s ňou zostali na chate, požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Turistka bola letecky transportovaná do nemocnice v Poprade. HZS neodporúča piť vodu priamo z potoka. Pripomína, že aj keď sa môže zdať čistá a priezračná, nemusí to znamenať, že je zdravotne nezávadná.


Zdroj: SITA.sk - Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: prevoz do nemocnice Zdravotné problémy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kremeľ dupe od zlosti
<< predchádzajúci článok
Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 