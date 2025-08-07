Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 Meniny má Štefánia
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Chystaná schôdzka prezidenta USA Donalda Trumpa  a ruského vládcu Vladimira Putina podľa politického a kultúrneho geografa z Ostravskej univerzity Vladimíra Baara pravdepodobne nič závažné neprinesie. ...



russia_laos_70045 676x451 7.8.2025 (SITA.sk) - Chystaná schôdzka prezidenta USA Donalda Trumpa  a ruského vládcu Vladimira Putina podľa politického a kultúrneho geografa z Ostravskej univerzity Vladimíra Baara pravdepodobne nič závažné neprinesie. „Nepredpokladám, že by sa na tej prvej schôdzke niečo závažné dohodlo, ale je to bezpochyby významný posun v celej tej komplikovanej situácii," myslí si Baar.


Podľa jeho názoru Vladimír Putin musí dobre vedieť, že šanca na úplné dobytie Ukrajiny, je mizivá. „Rusko už cíti, že sa mu to nepodarí, že nezmení režim, ale potrebujú samozrejme z toho konfliktu vycúvať s pocitom, že zvíťazili, aby to tak mohli prezentovať aj vlastnému obyvateľstvu," hovorí expert.

Ako Baar ďalej vysvetľuje, veľmi komplikovaná situácia nastane v prípade uzavretia prímeria v tom, aký status budú mať okupované územia. „Pretože ak by Američania súhlasili s tým, že tieto územia by mali pripadnúť Rusku, určite s tým nebude súhlasiť Ukrajina. A Ukrajinu samozrejme podporia aj európske štáty," komentuje.

Vladimír Baar je skeptický aj v otázke ochoty ruského vodcu stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Zelenským. „Nemyslím si, že sa to v najbližšom čase stane. Putin sa bude predovšetkým snažiť všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by potom podľa jeho predstáv mali Zelenského postaviť pred hotovú vec," uzatvára Baar.


Zdroj: SITA.sk - Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
