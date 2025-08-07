|
Štvrtok 7.8.2025
|Denník - Správy
07. augusta 2025
Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec
Chystaná schôdzka prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládcu Vladimira Putina podľa politického a kultúrneho geografa z Ostravskej univerzity Vladimíra Baara pravdepodobne nič závažné neprinesie. ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Chystaná schôdzka prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vládcu Vladimira Putina podľa politického a kultúrneho geografa z Ostravskej univerzity Vladimíra Baara pravdepodobne nič závažné neprinesie. „Nepredpokladám, že by sa na tej prvej schôdzke niečo závažné dohodlo, ale je to bezpochyby významný posun v celej tej komplikovanej situácii," myslí si Baar.
Podľa jeho názoru Vladimír Putin musí dobre vedieť, že šanca na úplné dobytie Ukrajiny, je mizivá. „Rusko už cíti, že sa mu to nepodarí, že nezmení režim, ale potrebujú samozrejme z toho konfliktu vycúvať s pocitom, že zvíťazili, aby to tak mohli prezentovať aj vlastnému obyvateľstvu," hovorí expert.
Ako Baar ďalej vysvetľuje, veľmi komplikovaná situácia nastane v prípade uzavretia prímeria v tom, aký status budú mať okupované územia. „Pretože ak by Američania súhlasili s tým, že tieto územia by mali pripadnúť Rusku, určite s tým nebude súhlasiť Ukrajina. A Ukrajinu samozrejme podporia aj európske štáty," komentuje.
Vladimír Baar je skeptický aj v otázke ochoty ruského vodcu stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Zelenským. „Nemyslím si, že sa to v najbližšom čase stane. Putin sa bude predovšetkým snažiť všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by potom podľa jeho predstáv mali Zelenského postaviť pred hotovú vec," uzatvára Baar.
Zdroj: SITA.sk - Putin chce všetko dohodnúť s Američanmi, ktorí by Zelenského postavili pred hotovú vec © SITA Všetky práva vyhradené.
