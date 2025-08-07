|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. augusta 2025
Kremeľ dupe od zlosti
Moskva vo štvrtok oznámila, že si predvolala predstaviteľa talianskej diplomatickej misie v Rusku. Taliansky chargé d'affaires v Moskve „bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s ...
Zdieľať
7.8.2025 (SITA.sk) - Moskva vo štvrtok oznámila, že si predvolala predstaviteľa talianskej diplomatickej misie v Rusku. Taliansky chargé d'affaires v Moskve „bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s prebiehajúcou protiruskou kampaňou v talianskych médiách“, uviedol ruský rezort zahraničia.
Moskva neuviedla príklady kampane, ale konštatovala, že v júli prispela k zrušeniu plánovaného koncertu dirigenta Valerija Gergijeva. Tento dirigent je hlasným podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Koncert bol naplánovaný na 27. júla v paláci z 18. storočia neďaleko Neapola. Jeho príprava však Taliansku vyvolala búrlivú diskusiu. Po protestoch politikov a ruskej exilovej opozície ho zrušili.
Koncom júla si Rím predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako Moskva zaradila talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na zoznam západných predstaviteľov kritických voči Kremľu. Rusko ho obvinilo z používania „jazyka nenávisti“. Na tomto zozname sú aj ďalší európski lídri, ako napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ dupe od zlosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskva neuviedla príklady kampane, ale konštatovala, že v júli prispela k zrušeniu plánovaného koncertu dirigenta Valerija Gergijeva. Tento dirigent je hlasným podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Koncert bol naplánovaný na 27. júla v paláci z 18. storočia neďaleko Neapola. Jeho príprava však Taliansku vyvolala búrlivú diskusiu. Po protestoch politikov a ruskej exilovej opozície ho zrušili.
Koncom júla si Rím predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako Moskva zaradila talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na zoznam západných predstaviteľov kritických voči Kremľu. Rusko ho obvinilo z používania „jazyka nenávisti“. Na tomto zozname sú aj ďalší európski lídri, ako napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ dupe od zlosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy
Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy
<< predchádzajúci článok
Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice
Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice