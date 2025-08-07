Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 7.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Štefánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. augusta 2025

Kremeľ dupe od zlosti



Moskva vo štvrtok oznámila, že si predvolala predstaviteľa talianskej diplomatickej misie v Rusku. Taliansky chargé d'affaires v Moskve „bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s ...



Zdieľať
germany_russia_ukraine_war_48199 6af2fdd590484792a4469b8552f06c67 676x450 7.8.2025 (SITA.sk) - Moskva vo štvrtok oznámila, že si predvolala predstaviteľa talianskej diplomatickej misie v Rusku. Taliansky chargé d'affaires v Moskve „bol predvolaný na ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s prebiehajúcou protiruskou kampaňou v talianskych médiách“, uviedol ruský rezort zahraničia.


Moskva neuviedla príklady kampane, ale konštatovala, že v júli prispela k zrušeniu plánovaného koncertu dirigenta Valerija Gergijeva. Tento dirigent je hlasným podporovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Koncert bol naplánovaný na 27. júla v paláci z 18. storočia neďaleko Neapola. Jeho príprava však Taliansku vyvolala búrlivú diskusiu. Po protestoch politikov a ruskej exilovej opozície ho zrušili.

Koncom júla si Rím predvolal ruského veľvyslanca po tom, ako Moskva zaradila talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu na zoznam západných predstaviteľov kritických voči Kremľu. Rusko ho obvinilo z používania „jazyka nenávisti“. Na tomto zozname sú aj ďalší európski lídri, ako napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz.



Zdroj: SITA.sk - Kremeľ dupe od zlosti © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Seniora z Nemecka vraj pri hraniciach v Česku uniesli a zbili tri ženy
<< predchádzajúci článok
Horskí záchranári zasahovali na vysokohorskej chate, mladú turistku odviezli vrtuľníkom do nemocnice

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 