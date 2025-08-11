|
Pondelok 11.8.2025
|Denník - Správy
11. augusta 2025
Horskí záchranári zasahovali vo Vysokých Tatrách, uviaznutí turisti pod štítmi trávili noc – FOTO
Tagy: Horolezci Horskí záchranári Turisti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Vysoké Tatry
Horská záchranná služba (HZS) dôrazne upozorňuje horolezcov a turistov, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily. Uviedla to v ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Horská záchranná služba (HZS) dôrazne upozorňuje horolezcov a turistov, aby svoje horské aktivity plánovali zodpovedne a nepreceňovali svoje sily. Uviedla to v súvislosti so záchrannou akciou, keď pomoc záchranárov potrebovali dvaja Poliaci, ktorí uviazli v Nižnej Velickej lávke vo Vysokých Tatrách, kde strávili noc.
O pomoc pre Poliakov vo veku 27 a 38 rokov požiadali horských záchranárov ich poľskí kolegovia z TOPR-u v nedeľu 10. augusta v neskorých nočných hodinách.
„Dvojica sa nachádzala na Martinovej ceste, ktorá je horolezeckou trasou na Gerlachovský štít. Počas postupu hrebeňom ich v poobedných hodinách v oblasti Lavínového štítu zastihla búrka, kvôli ktorej zvolili návrat na Poľský hrebeň. V tme a silnom vetre však uviazli na Nižnej Velickej lávke. Noc prečkali na mieste,“ opísala HZS.
V nasledujúci deň v skorých ranných hodinách pre nich letela posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu spolu s dvoma horskými záchranármi. Horolezci boli z exponovaného terénu evakuovaní a letecky transportovaní do Starého Smokovca.
Zo soboty na nedeľu v Tatrách nečakane nocovali aj ďalší Poliaci. Muž a žena pri schádzaní z Prostredného hrotu uviazli v oblasti Bráničkoveho žľabu.
„Keďže boli bez zranení, noc bola teplá a počasie ustálené, Poliaci prenocovali na mieste. Nasledujúci deň v skorých ranných hodinách bola o súčinnosť požiadaná posádka VZZS na vyprostenie dvojice, ktorá v Starom Smokovci pribrala na palubu dvoch záchranárov. Následne uviaznutú dvojicu pomocou palubného navijaku evakuovali do Starého Smokovca,“ informovali horskí záchranári. Zároveň apelujú na turistov, aby neschádzali z turisticky vyznačených chodníkov a dodržiavali návštevný poriadok Tatranského národného parku.
