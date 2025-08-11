Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

11. augusta 2025

Občianske iniciatívy chcú odstúpenie Šutaja Eštoka a šéfa SIS, žiadajú aj ospravedlnenie pre údajný prevrat


Občianske iniciatívy chcú odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a verejné ospravedlnenie. Dôvodom sú ...



67974f32e8796259963317 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Občianske iniciatívy chcú odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a verejné ospravedlnenie. Dôvodom sú nepravdivé informácie o údajnom prevrate. Súčasne chcú, aby boli odvolané aj ďalšie osoby, ktoré sa zapojili do šírenia tejto manipulatívnej informácie, vrátane riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.

Obviňovanie občianskych aktivistov


Občianske iniciatívy, ktoré sa podpísali pod výzvu, pripomenuli, že premiér Robert Fico (Smer-SD), minister vnútra a riaditeľ SIS na tlačovej besede 31. januára bez dôkazov obvinili občianskych aktivistov z prípravy protištátneho puču, ktorý mal byť údajne organizovaný pod vedením zahraničného žoldniera gruzínskeho pôvodu Mamuku Mamulašviliho. Súčasne verejnosti tvrdili, že mu bol zakázaný vstup do Schengenského priestoru.

Takéto vyjadrenia z úst predsedu vlády a ministra vnútra nielenže vyvolávajú neopodstatnený strach a podozrievanie, ale aj hrubo poškodzujú povesť aktívnych občanov a občianskych iniciatív, ktoré sa v súlade s ústavou zapájajú do verejného diania," doplnili občiansku aktivisti. Tieto obvinenia boli podľa aktivistov od začiatku nepodložené a mimoriadne závažné a mohli spôsobiť vážne znepokojenie časti obyvateľstva SR.

Dnes sa však ukazuje, že neboli pravdivé. Mamulašvili sa koncom júla 2025 voľne pohyboval v okolí Úradu vlády SR," upozornili občianske iniciatívy a podotkli, že Gruzínec predložil aj potvrdenie od štátnych orgánov SR o tom, že v Schengenskom priestore nie je neprijateľnou osobou. Tým sa vyvrátili tvrdenia o zákaze vstupu do schengenu.

Žiadajú ospravedlnenie


Občianske iniciatívy toto konanie považujú za nehanebné, pretože čelní predstavitelia zavádzali verejnosť so zámerom oslabiť aktivitu občianskej spoločnosti. Aktivisti preto žiadajú, aby sa kompetentní ospravedlnili verejnosti, rovnako tak aj napadnutým iniciatívam a jednotlivcom a prevzali zodpovednosť za svoje konanie.

Sloboda prejavu, právo na pokojné zhromažďovanie a občianska angažovanosť nie sú hrozbou pre štát – sú základom demokracie. Akékoľvek vážne podozrenia týkajúce sa bezpečnosti štátu majú byť riešené zákonnou cestou prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní, nie verejnými útokmi bez dôkazov," zdôraznili aktivisti.

Výzva k odstúpeniu z funkcie


Súčasne vyzvali Šutaja Eštoka, aby odstúpil z funkcie. Žiadajú, aby odstúpili alebo boli odvolané aj ďalšie zodpovedné osoby, ktoré sa do šírenia nepravdivej a manipulatívnej informácie zapojili, a teda aj riaditeľ SIS Pavol Gašpar.

V prípade, že našej výzve nebude učinené zadosť a ústavné orgány nevyvodia patričnú zodpovednosť, budeme nútení našu občiansku aktivitu stupňovať," uviedli signatári a pripomenuli, že podľa Ústavy SR majú občania právo postaviť sa na odpor proti každému, kto odstraňuje demokratický poriadok a je znemožnená činnosť ústavných orgánov. Občianski aktivisti sú presvedčení, že konaním štátnych predstaviteľov došlo k porušeniu základných demokratických princípov.

Od predstaviteľov štátu požadujeme rozvahu, pravdivosť a rešpekt k občanom, nie šírenie konšpirácií a cielené poškodzovanie občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť nie je nepriateľ. Aktívna občianska spoločnosť je základom a nevyhnutnou súčasťou demokracie," uzavreli aktivisti.


Pod výzvu sa podpísali Mestá za demokraciu, Nie v našom meste (Banská Bystrica), Mier Ukrajine (Bratislava), Forum NZ ( Nové Zámky), OZ Streda (TT), Poprad za demokraciu, Košice spoločne, V Lučenci je dobre, o.z., Občianska Nitra, Banská Štiavnica nebude ticho, Záhorie je Európa, Pražská kaviareň (Praha), Magna Miava (Myjava), Slobodné Kysuce '25 (Čadca), Príď a Poznaj (Humenné), Rimavská kaviareň (Rimavská Sobota), Iniciatíva EgyMásÉrt (Komárno), Občianska iniciatíva Krupina a okolie, Orava za slušné Slovensko, Verejnosť za ochranu demokracie Pezinok, Martin je Európa, Občiansky aktivizmus Velký Krtíš, Občianski aktivisti z Hlohovca, Prievidza spoločne, STOPA Ružomberok a Občianska platforma Piešťany.




Zdroj: SITA.sk - Občianske iniciatívy chcú odstúpenie Šutaja Eštoka a šéfa SIS, žiadajú aj ospravedlnenie pre údajný prevrat © SITA Všetky práva vyhradené.

