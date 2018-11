Horst Seehofer odstúpi z čela CSU 19. januára

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer odstúpi 19. januára z funkcie predsedu Kresťanskosociálnej únie (CSU), sesterskej strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na jeho písomne vyhlásenie.V ňom uviedol, že na 19. januára 2019 zvolal mimoriadny zjazd CSU, na ktorom sa bude voliť jeho nástupca. Rok 2019 by mal byť pre stranu, konštatoval 69-ročný Seehofer.V pondelok poprel správy o tom, že má v úmysle odstúpiť aj z ministerskej funkcie.povedal na tlačovej konferencii Seehofer, ktorý však zároveň potvrdil informáciu, že po neúspechu CSU v nedávnych krajinských voľbách sa rozhodol odstúpiť z jej čela.Seehofer je predsedom CSU od roku 2008. Do marca 2018 bol aj bavorským premiérom, no tejto funkcie sa po verejnom tlaku vzdal v prospech Markusa Södera.Politickí pozorovatelia v Bavorsku tvrdia, že členská základňa stále hlasnejšie volá po opätovnom spojení funkcií predsedu CSU a bavorského krajinského premiéra, čo by mohlo znamenať, že Seehoferovým nástupcom na čele strany by sa stal Markus Söder.CSU zostala síce v Bavorsku aj po októbrových voľbách najsilnejším politickým subjektom, avšak získala iba 37,2 percenta hlasov, čo vyvolalo silnú vnútrostranícku kritiku Seehofera.