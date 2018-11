V zozname zakázaných webových sídiel s hazardom je 165 webstránok

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) – V zozname zakázaných webových sídiel sa momentálne nachádza 165 webstránok. Informovala o tom Finančná správa (FS) SR s tým, že naďalej vyhľadáva webstránky, ktoré ponúkajú na internete nelegálne hazardné hry.Finančná správa zakročila doposiaľ voči 590 webovým sídlam so zakázanou ponukou. Subjekty, ktorým zaslala oficiálnu výzvu, majú desať dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili. V opačnom prípade budú zverejnené v zozname zakázaných ponúk.priblížila hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.Zo zoznamu zakázaných webstránok, na ktorom je v súčasnosti 165 sídiel, finančná správa na základe ukončenia zakázanej ponuky vyradila 128 subjektov. FS zároveň spolupracuje aj so súdmi s cieľom zablokovať účet aj samotnú webovú stránku.upozornila Skokanová. Daniari zároveň varujú klientov nelegálnych hazardných stránok pred rizikom straty investovaných peňazí.Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v zmysle zákona v júli minulého roka. Zoznam prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete je verejne dostupný na portáli finančnej správy.