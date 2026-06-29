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29. júna 2026

Liberáli predložia do parlamentu zákon proti násiliu na ženách, podľa nich štát v prípade z Gelnice zlyhal


Tagy: Násilie na ženách Návrh zákona predseda SaS

SaS v tejto súvislosti pripomína, že Zuzana už v minulosti žiadala o zákaz priblíženia, súd jej však nevyhovel. Opozičná strana



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29.6.2026 (SITA.sk) - SaS v tejto súvislosti pripomína, že Zuzana už v minulosti žiadala o zákaz priblíženia, súd jej však nevyhovel.


Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predloží na septembrovú schôdzu Národnej rady SR návrh zákona proti násiliu na ženách. Ako strana informovala, impulzom je tragický prípad z Gelnice, kde prišla o život učiteľka Zuzana po tom, čo ju zavraždil jej partner po prepustení z väzby. SaS v tejto súvislosti pripomína, že Zuzana už v minulosti žiadala o zákaz priblíženia, súd jej však nevyhovel. Po prepustení z väzenia sa agresor vrátil priamo k nej domov.

Zlyhanie štátu


Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že štát v tomto prípade zlyhal na viacerých úrovniach a namiesto reakcie vlády prišlo opäť ticho. „Nechcel som tento prípad ani komentovať. Čakal som, že vláda zakročí, že príde do Gelnice a predstaví konkrétne opatrenia, aby sa takéto tragédie neopakovali. Nestalo sa nič. Preto som prišiel do Gelnice a chcem z tohto mesta avizovať, že SaS predloží do parlamentu zákon proti násiliu na ženách,“ uviedol Gröhling. Návrh SaS sa podľa neho zameria na posilnenie ochrany obetí a prevenciu opakovania podobných tragédií.

Strana navrhne posilnenie probačných úradníkov, zavedenie zákonnej povinnosti pre väzenskú službu a súdy automaticky informovať obeť o prepustení agresora bez potreby samostatnej žiadosti, lepšiu koordináciu s políciou a automatické nariadenie zákazu priblíženia v rizikových prípadoch.

Ochrana žien


Ochrana žien podľa liberálov nesmie závisieť od toho, či si obeť sama vybaví všetky administratívne kroky. „Štát musí konať automaticky a aktívne chrániť tých, ktorí sú ohrození,“ doplnil Gröhling. Zároveň upozornil, že nejde o ojedinelé zlyhanie, ale o širší problém ochrany obetí domáceho násilia.

„Len za posledný rok bolo zavraždených 18 žien rukami svojich partnerov. Keď podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi a ich kamarátom obvineným z korupcie hrozila basa, vtedy vedeli konať okamžite. Keď ide o pomoc ženám, nikoho nepočuť. Pri ochrane žien však nevidíme žiadne systémové riešenia. Verím, že koaliční poslanci nebudú mať opäť len reči, ale za takýto zákon aj zahlasujú. V opačnom prípade sa potvrdí, že ich vládna koalícia ženy chrániť nechce a oficiálne sa pridáva na stranu mizogýnie a tyranie,“ uzavrel Gröhling.

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V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice, ku ktorej došlo v sobotu 20. júna, polícia zadržala a obvinila jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím.

Žena už po útoku podľa medializovaných informácii žiadala súd o zákaz priblíženia. Ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti u uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali.




Zdroj: SITA.sk - Liberáli predložia do parlamentu zákon proti násiliu na ženách, podľa nich štát v prípade z Gelnice zlyhal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Násilie na ženách Návrh zákona predseda SaS
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