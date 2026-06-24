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24. júna 2026
Horúčavy spustili nákupnú horúčku. Klimatizácie miznú z obchodov rekordným tempom
Obchodný reťazec Carrefour predal len počas pondelka do podvečerných hodín približne 30-tisíc ventilátorov a klimatizačných jednotiek. Rekordné horúčavy vo Francúzsku priniesli nečakaný ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Obchodný reťazec Carrefour predal len počas pondelka do podvečerných hodín približne 30-tisíc ventilátorov a klimatizačných jednotiek.
Rekordné horúčavy vo Francúzsku priniesli nečakaný vedľajší efekt. Francúzi vo veľkom vykupujú klimatizácie a ventilátory, pričom obchodníci hlásia predaje, aké ešte nezažili.
Obchodný reťazec Carrefour predal len počas pondelka do podvečerných hodín približne 30-tisíc ventilátorov a klimatizačných jednotiek. Generálny riaditeľ spoločnosti Alexandre Bompard uviedol, že ide o „tisíckrát viac ako počas bežného dňa“.
Podobný trend zaznamenali aj ďalší predajcovia. Predaj klimatizácií na platforme Amazon sa minulý týždeň v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer zdvojnásobil. Výrazný rast hlási aj sieť predajní elektroniky Fnac Darty.
Na zvýšený záujem nestačia reagovať ani montážne firmy. Elektrikár Thierry z juhozápadu Francúzska povedal, že je doslova zavalený žiadosťami o „urgentnú“ inštaláciu klimatizácií. „Teoreticky musíte v bytových domoch požiadať o súhlas vlastníkov, ale ľudia nechcú čakať,“ vysvetlil.
Francúzsko patrí medzi krajiny, kde väčšina obytných budov nebola navrhnutá na zvládanie extrémnych horúčav. Mnohí obyvatelia preto hľadajú útočisko v klimatizovaných priestoroch. Šesťdesiatdvaročná dôchodkyňa Martine Bellocová z Bordeaux sa počas najteplejších hodín presunula do coworkingového centra, ktoré otvorilo svoje priestory seniorom. „Je ťažké žiť sama bez klimatizácie,“ priznala.
Meteorológovia upozorňujú, že obdobia extrémnych teplôt budú v Európe čoraz častejšie. Zdá sa, že spolu s nimi rastie aj dopyt po zariadeniach, ktoré ešte donedávna nepatrili vo Francúzsku medzi bežnú súčasť domácností.
Zdroj: SITA.sk - Horúčavy spustili nákupnú horúčku. Klimatizácie miznú z obchodov rekordným tempom © SITA Všetky práva vyhradené.
Rekordné horúčavy vo Francúzsku priniesli nečakaný vedľajší efekt. Francúzi vo veľkom vykupujú klimatizácie a ventilátory, pričom obchodníci hlásia predaje, aké ešte nezažili.
Obchodný reťazec Carrefour predal len počas pondelka do podvečerných hodín približne 30-tisíc ventilátorov a klimatizačných jednotiek. Generálny riaditeľ spoločnosti Alexandre Bompard uviedol, že ide o „tisíckrát viac ako počas bežného dňa“.
Podobný trend zaznamenali aj ďalší predajcovia. Predaj klimatizácií na platforme Amazon sa minulý týždeň v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka takmer zdvojnásobil. Výrazný rast hlási aj sieť predajní elektroniky Fnac Darty.
Na zvýšený záujem nestačia reagovať ani montážne firmy. Elektrikár Thierry z juhozápadu Francúzska povedal, že je doslova zavalený žiadosťami o „urgentnú“ inštaláciu klimatizácií. „Teoreticky musíte v bytových domoch požiadať o súhlas vlastníkov, ale ľudia nechcú čakať,“ vysvetlil.
Francúzsko patrí medzi krajiny, kde väčšina obytných budov nebola navrhnutá na zvládanie extrémnych horúčav. Mnohí obyvatelia preto hľadajú útočisko v klimatizovaných priestoroch. Šesťdesiatdvaročná dôchodkyňa Martine Bellocová z Bordeaux sa počas najteplejších hodín presunula do coworkingového centra, ktoré otvorilo svoje priestory seniorom. „Je ťažké žiť sama bez klimatizácie,“ priznala.
Meteorológovia upozorňujú, že obdobia extrémnych teplôt budú v Európe čoraz častejšie. Zdá sa, že spolu s nimi rastie aj dopyt po zariadeniach, ktoré ešte donedávna nepatrili vo Francúzsku medzi bežnú súčasť domácností.
Zdroj: SITA.sk - Horúčavy spustili nákupnú horúčku. Klimatizácie miznú z obchodov rekordným tempom © SITA Všetky práva vyhradené.
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