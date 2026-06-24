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24. júna 2026

Nitriansky kraj odmieta hodnotenie Transparency International, poukazuje na sporné kritériá a dáta – FOTO


Tagy: Finančné zdravie Samosprávne kraje Transparentnosť Verejné obstarávanie

Nitriansky samosprávny kraj sa výrazne ohradil organizáciu Transparency International Slovensko voči jej negatívnemu hodnoteniu transparentnosti.



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24.6.2026 (SITA.sk) - Nitriansky samosprávny kraj sa výrazne ohradil organizáciu Transparency International Slovensko voči jej negatívnemu hodnoteniu transparentnosti.


Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa výrazne ohradil voči negatívnemu hodnoteniu, ktoré mu nedávno udelila organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Kraj upozorňuje, že závery tejto organizácie sú podľa neho založené na sporných kritériách, selektívnom vyhodnocovaní dát a opomínaní skutočných výsledkov územnej samosprávy. Stanovisko kraja poskytol Jakub Takáč z Kancelárie predsedu NSK.

Poukazuje na rating iných inštitúcií


Nitriansky kraj poukazuje na svoje najvyššie možné hodnotenie A+ na portáli Transparex, ktoré je podľa neho výsledkom tvrdých dát o verejných obstarávaniach, hospodárnosti, konkurencii vo verejných súťažiach, dosahovaných úsporách a dodržiavaní zákonných postupov. Okrem toho ho nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO už tretíkrát po sebe vyhodnotil ako kraj s najlepším finančným zdravím na Slovensku. Nitriansky kraj je pritom jediným samosprávnym krajom, ktorý dosiahol skóre nad hranicou, ktorá podľa INEKO predstavuje úroveň výborného finančného zdravia. Tieto hodnotenia, ako zdôrazňuje kraj, vychádzajú z overiteľných dát a merateľných výsledkov.

K ďalšiemu posilneniu dôvery v transparentné a zákonné fungovanie kraja prispievajú aj kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý len v tomto roku vykonal tri kontroly. NKÚ konštatoval súlad činností kraja so zákonom a nenašiel žiaden dôvod na vyjadrenie negatívnych nálezov. V oficiálnom vyhlásení NSK sa kladie otázka, ako je možné, že kraj so špičkovým hodnotením finančného zdravia a transparentnosti verejného obstarávania je zároveň označený za najmenej transparentný kraj na Slovensku podľa Transparency International.

Odmietajú nerealistický obraz kraja


Nitriansky samosprávny kraj vyjadruje pochopenie, že politická mimovládna organizácia môže mať iný pohľad na jeho úspechy, avšak kritizuje spôsob vyhodnocovania, ktorý je podľa neho v príkrom rozpore s realitou. Kraj zdôrazňuje, že v posledných rokoch investoval rekordné prostriedky do rozvoja infraštruktúry vrátane ciest, mostov, škôl, zariadení sociálnych služieb a kultúrnych inštitúcií. Za týmito pozitívnymi výsledkami stoja podľa nitrianskej župy tisíce hodín práce zamestnancov a viditeľné výsledky v celom regióne. Preto Nitriansky samosprávny kraj odmieta hodnotenie, ktoré tieto fakty ignoruje a vytvára zavádzajúci obraz.

Na záver vyzýva Transparency International Slovensko na verejnú odbornú diskusiu o jednotlivých hodnotiacich kritériách a konkrétnych bodoch, v ktorých podľa NSK došlo k nesprávnym záverom, a to nie ako ku sporadickému pochybeniu, ale ako k systematickému problému.


TIS hodnotila transparentnosť krajov v jedenástich oblastiach. Najlepšie sa umiestnil Trenčiansky samosprávny kraj, dosiahol v hodnotení 84 percent a ocenenie za najtransparentnejšiu župu získal už po štvrtýkrát. Najvýraznejší posun zaznamenal Trnavský samosprávny kraj, ktorý si polepšil o 17 percentuálnych bodov na 81 percent a z predposledného miesta sa posunul na druhú priečku. Na treťom mieste skončil Košický samosprávny kraj so skóre 77 percent. Za ním nasledovali Banskobystrický, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj.

Šesť z ôsmich krajov získalo áčkový rating, čo podľa TIS znamená výbornú až veľmi dobrú úroveň transparentnosti. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnil Nitriansky samosprávny kraj, ktorému sa nepodarilo odlepiť z poslednej priečky ani po výmene župana v roku 2022. Župa v transparentnosti stagnuje, zaznamenala pokles z 58 na 57 percent. Výraznejší pokles zaznamenal Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sa po zhoršení o päť percentuálnych bodov zaradil medzi najslabšie hodnotené župy.




Zdroj: SITA.sk - Nitriansky kraj odmieta hodnotenie Transparency International, poukazuje na sporné kritériá a dáta – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finančné zdravie Samosprávne kraje Transparentnosť Verejné obstarávanie
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