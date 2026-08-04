|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dominik, Dominika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. augusta 2026
Horúčavy vo Švajčiarsku takmer vysušili jazero Lac des Brenets, lode uviazli na jeho dne
Hladina jazera na švajčiarsko-francúzskej hranici dramaticky klesla. Krajinu sužuje dlhotrvajúce sucho a nedostatok zrážok. Dlhotrvajúca absencia vlahy a
Zdieľať
4.8.2026 (SITA.sk) - Hladina jazera na švajčiarsko-francúzskej hranici dramaticky klesla. Krajinu sužuje dlhotrvajúce sucho a nedostatok zrážok.
Dlhotrvajúca absencia vlahy a extrémne horúčavy takmer vysušili jazero Lac des Brenets na švajčiarsko-francúzskych hraniciach.
Hladina jazera v posledných týždňoch dramaticky klesla a na miestach, kde sa ešte nedávno plavili lode, zostalo odkryté a popraskané dno.
Na pretrvávajúce sucho a mimoriadne nízke hladiny vodných tokov a jazier dlhodobo upozorňuje aj švajčiarsky Spolkový úrad pre životné prostredie (OFEV/BAFU).
Už 20. júla bola hladina Lac des Brenets približne sedem metrov pod normálnou úrovňou a klesala tempom asi 22 centimetrov denne.
Pre nedostatok vody museli úplne zastaviť lodnú dopravu. Rieka Doubs, ktorá jazero napája, na francúzskej strane na niekoľkých kilometroch vyschla a prestala doň privádzať vodu.
Lac des Brenets leží v pohorí Jura na rieke Doubs. Pokračujúci nedostatok vody spôsobil, že niektoré plavidlá zostali sedieť na odkrytom dne. Vyschol aj neďaleký vodopád Saut du Doubs.
Sucho sa netýka iba tejto oblasti. OFEV upozorňuje, že hladiny viacerých švajčiarskych jazier a riek naďalej klesajú a napriek lokálnym búrkam sa neočakáva výraznejšie zlepšenie situácie.
Lac des Brenets pritom podobné extrémne poklesy hladiny zažilo už v minulosti. V rokoch 2018 a 2023 jazero počas období mimoriadneho sucha takmer úplne vyschlo a zábery lodí uviaznutých na jeho dne sa stali symbolom dôsledkov sucha vo Švajčiarsku.
Zdroj: SITA.sk - Horúčavy vo Švajčiarsku takmer vysušili jazero Lac des Brenets, lode uviazli na jeho dne © SITA Všetky práva vyhradené.
Dlhotrvajúca absencia vlahy a extrémne horúčavy takmer vysušili jazero Lac des Brenets na švajčiarsko-francúzskych hraniciach.
Hladina jazera v posledných týždňoch dramaticky klesla a na miestach, kde sa ešte nedávno plavili lode, zostalo odkryté a popraskané dno.
Na pretrvávajúce sucho a mimoriadne nízke hladiny vodných tokov a jazier dlhodobo upozorňuje aj švajčiarsky Spolkový úrad pre životné prostredie (OFEV/BAFU).
Lodnú dopravu už zastavili
Už 20. júla bola hladina Lac des Brenets približne sedem metrov pod normálnou úrovňou a klesala tempom asi 22 centimetrov denne.
Pre nedostatok vody museli úplne zastaviť lodnú dopravu. Rieka Doubs, ktorá jazero napája, na francúzskej strane na niekoľkých kilometroch vyschla a prestala doň privádzať vodu.
Viaceré švajčiarske jazerá
Lac des Brenets leží v pohorí Jura na rieke Doubs. Pokračujúci nedostatok vody spôsobil, že niektoré plavidlá zostali sedieť na odkrytom dne. Vyschol aj neďaleký vodopád Saut du Doubs.
Sucho sa netýka iba tejto oblasti. OFEV upozorňuje, že hladiny viacerých švajčiarskych jazier a riek naďalej klesajú a napriek lokálnym búrkam sa neočakáva výraznejšie zlepšenie situácie.
Symbol sucha
Lac des Brenets pritom podobné extrémne poklesy hladiny zažilo už v minulosti. V rokoch 2018 a 2023 jazero počas období mimoriadneho sucha takmer úplne vyschlo a zábery lodí uviaznutých na jeho dne sa stali symbolom dôsledkov sucha vo Švajčiarsku.
Zdroj: SITA.sk - Horúčavy vo Švajčiarsku takmer vysušili jazero Lac des Brenets, lode uviazli na jeho dne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Španielsko vrátilo do Maroka 70-tisíc migrantov, Schengen podľa vlády ohrozený nebol
Španielsko vrátilo do Maroka 70-tisíc migrantov, Schengen podľa vlády ohrozený nebol
<< predchádzajúci článok
Seniori v Trnave majú modernejšie priestory, mesto vybavilo všetkých osem denných centier – FOTO
Seniori v Trnave majú modernejšie priestory, mesto vybavilo všetkých osem denných centier – FOTO