Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dominik, Dominika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. augusta 2026

Horúčavy vo Švajčiarsku takmer vysušili jazero Lac des Brenets, lode uviazli na jeho dne


Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie extrémne sucho hladina rieky Jazerá Švajčiarske úrady

Hladina jazera na švajčiarsko-francúzskej hranici dramaticky klesla. Krajinu sužuje dlhotrvajúce sucho a nedostatok zrážok. Dlhotrvajúca absencia vlahy a



Zdieľať
climate_battle_of_the_alps_95281 676x455 4.8.2026 (SITA.sk) - Hladina jazera na švajčiarsko-francúzskej hranici dramaticky klesla. Krajinu sužuje dlhotrvajúce sucho a nedostatok zrážok.


Dlhotrvajúca absencia vlahy a extrémne horúčavy takmer vysušili jazero Lac des Brenets na švajčiarsko-francúzskych hraniciach.

Hladina jazera v posledných týždňoch dramaticky klesla a na miestach, kde sa ešte nedávno plavili lode, zostalo odkryté a popraskané dno.

Na pretrvávajúce sucho a mimoriadne nízke hladiny vodných tokov a jazier dlhodobo upozorňuje aj švajčiarsky Spolkový úrad pre životné prostredie (OFEV/BAFU).

Lodnú dopravu už zastavili


Už 20. júla bola hladina Lac des Brenets približne sedem metrov pod normálnou úrovňou a klesala tempom asi 22 centimetrov denne.

Pre nedostatok vody museli úplne zastaviť lodnú dopravu. Rieka Doubs, ktorá jazero napája, na francúzskej strane na niekoľkých kilometroch vyschla a prestala doň privádzať vodu.

Viaceré švajčiarske jazerá


Lac des Brenets leží v pohorí Jura na rieke Doubs. Pokračujúci nedostatok vody spôsobil, že niektoré plavidlá zostali sedieť na odkrytom dne. Vyschol aj neďaleký vodopád Saut du Doubs.

Sucho sa netýka iba tejto oblasti. OFEV upozorňuje, že hladiny viacerých švajčiarskych jazier a riek naďalej klesajú a napriek lokálnym búrkam sa neočakáva výraznejšie zlepšenie situácie.

Symbol sucha


Lac des Brenets pritom podobné extrémne poklesy hladiny zažilo už v minulosti. V rokoch 2018 a 2023 jazero počas období mimoriadneho sucha takmer úplne vyschlo a zábery lodí uviaznutých na jeho dne sa stali symbolom dôsledkov sucha vo Švajčiarsku.


Zdroj: SITA.sk - Horúčavy vo Švajčiarsku takmer vysušili jazero Lac des Brenets, lode uviazli na jeho dne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie extrémne sucho hladina rieky Jazerá Švajčiarske úrady
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Španielsko vrátilo do Maroka 70-tisíc migrantov, Schengen podľa vlády ohrozený nebol
<< predchádzajúci článok
Seniori v Trnave majú modernejšie priestory, mesto vybavilo všetkých osem denných centier – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 