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04. augusta 2026

Španielsko vrátilo do Maroka 70-tisíc migrantov, Schengen podľa vlády ohrozený nebol


Tagy: Ceuta Migranti Nelegálna migrácia Schengen Španielska vláda

Do Ceuty preniklo približne 72-tisíc migrantov, 75 ľudí zahynulo. Taliansko a Dánsko žiadali pozastavenie členstva Španielska v schengenskom priestore.



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migration_spain_ceuta_54251 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Do Ceuty preniklo približne 72-tisíc migrantov, 75 ľudí zahynulo. Taliansko a Dánsko žiadali pozastavenie členstva Španielska v schengenskom priestore.


Španielsko už vrátilo do Maroka 70-tisíc z približne 72-tisíc migrantov, ktorí minulý týždeň prenikli do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Bezprecedentná migračná vlna si vyžiadala 75 obetí, oznámili v utorok španielske úrady.

Mnohí migranti zahynuli pri pokuse oboplávať hraničnú bariéru zasahujúcu do Stredozemného mora.

Maloletí bez sprievodu


Medzi približne dvetisíc ľuďmi, ktorí zostávajú v Ceute, je podľa organizácie Save the Children asi tisíc maloletých bez sprievodu.

„Je jasné, že schengenský priestor nebol počas tejto krízy nijakým spôsobom ohrozený,“ vyhlásil minister vnútra Fernando Grande-Marlaska po mimoriadnom rokovaní s rezortnými partnermi z Európskej únie (EÚ).

Zdôraznil, že migranti nemali možnosť presunúť sa z Ceuty do kontinentálnej Európy. Medzi enklávou a pevninským Španielskom totiž platia pasové kontroly.

Chceli vylúčiť Španielsko


Taliansko a Dánsko po masovom príchode migrantov vyzvali na pozastavenie účasti Španielska v schengenskom priestore. Madrid v utorok zároveň vyčlenil 25 miliónov eur na núdzovú starostlivosť o maloletých migrantov bez sprievodu.


Zdroj: SITA.sk - Španielsko vrátilo do Maroka 70-tisíc migrantov, Schengen podľa vlády ohrozený nebol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceuta Migranti Nelegálna migrácia Schengen Španielska vláda
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