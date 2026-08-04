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04. augusta 2026

Seniori v Trnave majú modernejšie priestory, mesto vybavilo všetkých osem denných centier – FOTO


Tagy: denné centrá Interiér Seniori

Organizujú sa v nich spoločenské a kultúrne podujatia, vzdelávacie aktivity, tvorivé dielne, spevácke skúšky, cvičenia či stretnutia pri spoločenských hrách. Všetkých osem centier pre ...



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763112521_1604530401392131_2392818889951234682_n 676x442 4.8.2026 (SITA.sk) - Organizujú sa v nich spoločenské a kultúrne podujatia, vzdelávacie aktivity, tvorivé dielne, spevácke skúšky, cvičenia či stretnutia pri spoločenských hrách.


Všetkých osem centier pre seniorov v Trnave bolo za ostatné dva roky vybavených novým interiérovým nábytkom. Centrá skôr narodeným Trnavčanom poskytujú priestor, kde môžu tráviť čas v spoločnosti rovesníkov, rozvíjať svoje záujmy a zostať aktívnou súčasťou života v meste.

Organizujú sa v nich spoločenské a kultúrne podujatia, vzdelávacie aktivity, tvorivé dielne, spevácke skúšky, cvičenia či stretnutia pri spoločenských hrách. Aby mali seniori na tieto činnosti dobré podmienky, samospráva podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej postupne obnovila vybavenie všetkých ôsmich denných centier v siedmich priestoroch vo všetkých častiach mesta.

„Pri zariaďovaní denných centier sme vychádzali z potrieb seniorov, ktorí ich pravidelne využívajú. Spravili sme medzi nimi dotazníkový prieskum, každé denné centrum sme navštívili a rozprávali sme sa aj s ich zástupcami. Vďaka tomu bolo možné pomenovať potreby jednotlivých centier a pristupovať ku každému z nich individuálne, aby výsledok zodpovedal tomu, čo ich členovia naozaj uvítajú a využijú,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.
 
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Cieľom nebolo iba nahradiť staré a opotrebované vybavenie či skrášliť priestory, ale vytvoriť čo najvhodnejšie zázemie na komunitné, kultúrne a voľnočasové aktivity seniorov. V rámci Trnavy pôsobia dve denné centrá pre seniorov na Hlavnej ulici, ďalšie sú na uliciach Hospodárskej, Vladimíra Clementisa, Limbovej, Ludvika van Beethovena, na Ľudovej a Dedinskej.


Zdroj: SITA.sk - Seniori v Trnave majú modernejšie priestory, mesto vybavilo všetkých osem denných centier – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: denné centrá Interiér Seniori
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