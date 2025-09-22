Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

22. septembra 2025

Hospodársky výbor Národnej rady SR schválil návrh na zmrazenie platov poslancov


Tagy: konsolidácia Predseda parlamentu zmrazenie platov

Výbor pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR v pondelok schválil pozmeňujúci návrh na zmrazenie platov poslancov parlamentu vrátane ich paušálnych náhrad. Prejav solidarity Podľa ...



img_7041 676x451 22.9.2025 (SITA.sk) - Výbor pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR v pondelok schválil pozmeňujúci návrh na zmrazenie platov poslancov parlamentu vrátane ich paušálnych náhrad.

Prejav solidarity


Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) ide o nevyhnutný prejav solidarity v rámci konsolidácie verejných financií v čase, keď sa aj Slováci musia uskromňovať. Iniciatíva zaviaže zákonodarcov, aby sa ich platy, odmeny asistentov a náklady na kancelárie v rokoch 2026 a 2027 nezvyšovali. Pozmeňujúci návrh na výbore predložili poslanci Hlasu-SD Andrea Szabóová, Róbert Puci a Igor Šimko.

Som rád, že poslanci na výbore schválili náš návrh na zmrazenie platov poslancov. V ťažkých časoch, do ktorých Slovensko dostali predchádzajúce vlády, je dôležité, aby na sebe šetrili nielen štát a občania, ale najmä samotní politici. Považujem to za významný prejav solidarity,“ uviedol Raši.

Menej o stovky eur


Plat poslanca sa štandardne odvíja od výšky priemernej mzdy na Slovensku, a teda s jej rastom by rástli v budúcom roku aj platy poslancov. Cieľom tohto kroku je preto zabrániť takémuto automatickému navýšeniu v ďalšom roku. V kombinácii so zmrazením platov, paušálnych náhrad a už skôr ohláseným o 10 percent vyšším zdanením príjmov politikov tak dôjde k reálnemu zníženiu čistých príjmov ústavných činiteľov.

V porovnaním s doterajšími mzdami v roku 2025 budú mať poslanci parlamentu v čistom mesačne menej o 220,70 eur, čo predstavuje mínus 2648,40 eur za rok. Toto opatrenie by malo platiť na dva roky, čo zodpovedá mandátu súčasnej vlády, pričom budúca vláda bude mať možnosť o tejto otázke rozhodnúť samostatne. Koalícia verí, že návrh nájde podporu aj u opozičných poslancov počas schvaľovania v pléne Národnej rady SR.


Zdroj: SITA.sk - Hospodársky výbor Národnej rady SR schválil návrh na zmrazenie platov poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia Predseda parlamentu zmrazenie platov
