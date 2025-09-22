|
Pondelok 22.9.2025
Meniny má Móric
|Denník - Správy
22. septembra 2025
KDH podporuje zmrazenie poslaneckých platov, za konsolidáciu však nesie hlavnú zodpovednosť vláda – VIDEO
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje zmrazenie platov poslancov ako prejav solidarity v čase konsolidácie verejných ...
22.9.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje zmrazenie platov poslancov ako prejav solidarity v čase konsolidácie verejných financií.
„Ak nesú ťarchu rodiny, musia ju niesť aj politici. Je to otázka spravodlivosti a férovosti voči ľuďom,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Hnutie však zároveň zdôrazňuje, že vláda nesie hlavnú zodpovednosť za konsolidáciu.
„KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu – namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ dodal Majerský.
Poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko dodal, že k návrhu na zmrazenie platov poslancov dochádza zo strany vlády až v čase, keď občania, zamestnávatelia, samosprávy vážne pociťujú dôsledky nezvládnutej konsolidácie verejných financií a vidia, že budúci rok ich čakajú ešte horšie časy.
„Ale lepšie neskoro ako nikdy,“ podotkol. KDH opakovane vyzýva vládu, aby hľadala úspory vo vlastných výdavkoch, na úradoch a v zbytočnom plytvaní, nie v peňaženkách rodín.
Zdroj: SITA.sk - KDH podporuje zmrazenie poslaneckých platov, za konsolidáciu však nesie hlavnú zodpovednosť vláda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hospodársky výbor Národnej rady SR schválil návrh na zmrazenie platov poslancov
Hospodársky výbor Národnej rady SR schválil návrh na zmrazenie platov poslancov
Na hraniciach sa chystá veľká zmena. Pasy už nebudú pečiatkovať, prichádza európsky systém EES
Na hraniciach sa chystá veľká zmena. Pasy už nebudú pečiatkovať, prichádza európsky systém EES