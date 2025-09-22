Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. septembra 2025

Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV


Tagy: HIV Ruskí vojaci vojna na Ukrajine

Rusko vytvorilo jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV, hepatitídou a inými chorobami a poslalo ich do boja, uviedli ukrajinskí vojenskí experti. ...



Zdieľať
russia_ukraine_93292 676x380 22.9.2025 (SITA.sk) - Rusko vytvorilo jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV, hepatitídou a inými chorobami a poslalo ich do boja, uviedli ukrajinskí vojenskí experti. Týchto vojakov, ktorí sú ako chorí označení páskami na rukávoch, videli na frontovej línii pri Pokrovsku v Doneckej oblasti, uviedli vojenskí expert pre web The Telegraph.


V súčasnosti existujú informácie, že tieto jednotky sa zúčastňujú bojov na momentálne najhorúcejšom mieste, a to pri Pokrovsku,“ povedal výkonný riaditeľ Ukrajinského centra pre bezpečnosť a spoluprácu (USCC) Dmytro Žmajlo. Tento ukrajinský think-tank má úzke väzby na armádu. Podľa USCC sa takéto jednotky zúčastnili pokusov o dobytie Pokrovska z juhu a juhozápadu a pri pokuse o infiltráciu do mesta cez dedinu Zvirove.

Vývoj počtu prípadov nákazy vírusom HIV nebol v Rusku povzbudivý ani pred inváziou na Ukrajinu. Vojna však situáciu dramaticky zhoršila, napísal nedávno portál The Moscow Times. V prvom roku vojny sa podľa údajov ruského ministerstva obrany výskyt HIV medzi vojenským personálom zvýšil viac ako 40-násobne, konštatoval portál.


Zdroj: SITA.sk - Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: HIV Ruskí vojaci vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko (22. 9. 2025)
 Kyjev pod svoju kontrolu opäť získal ďalšie územie v Doneckej oblasti (22. 9. 2025)
 Video: Rusi podnikli najväčší vzdušný útok od začiatku vojny, v Kyjive prvýkrát zasiahli úrad vlády (7. 9. 2025)
 Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska (7. 9. 2025)
 Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci. (2. 9. 2025)
 Nemecký kancelár Friedrich Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby (2. 9. 2025)
 Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov (14. 8. 2025)
 Medvedev: Trumpove ultimátum môže viesť k vojne Ruska a USA (28. 7. 2025)
 Zelenskyj mal na schôdzke s Trumpom v Haagu sako (25. 6. 2025)
 Trump: Putin sa zahráva s ohňom (27. 5. 2025)



nasledujúci článok >>
Rakúska energetická firma OMV prepustila zamestnanca pre špionáž pre Rusko
<< predchádzajúci článok
Hospodársky výbor Národnej rady SR schválil návrh na zmrazenie platov poslancov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 