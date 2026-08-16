Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

16. augusta 2026

Hotel a reštauráciu Albrecht prevezme gastronomická skupina Medusa



Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra. Gastronomická skupina Medusa sa rozhodla vstúpiť do segmentu ...



Zdieľať
gettyimages 1056772586 676x449 16.8.2026 (SITA.sk) - Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra.


Gastronomická skupina Medusa sa rozhodla vstúpiť do segmentu ubytovania a hotelových služieb. Od augusta 2026 bude prevádzkovateľom celého areálu hotela Albrecht v bratislavskom Starom Meste. V rámci reštauračnej časti prinesie koncept Mint, ktorý bude reflektovať špecifiká rezidenčnej lokality na Mudroňovej ulici. Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra.

Proces prevzatia prevádzky hotela a reštaurácie Albrecht sa uskutoční v troch fázach. V auguste skupina Medusa prevezme priestory a zrealizuje nevyhnutné manažérske a technické úkony. Z tohto dôvodu bude prevádzka dočasne zatvorená. Od 1. septembra otvorí hotel aj reštaurácia opäť svoje brány návštevníkom. V druhej polovici októbra nahradí doterajšiu reštauráciu nový koncept Mint.


Sieť moderných remeselných bistier Mint obyvatelia Bratislavy poznajú z industriálnych priestorov Pradiarne 1900 či prevádzok v Ružinove a Karlovej vsi. Mint x Albrecht rozšíri sieť konceptu na štyri prevádzky v hlavnom meste. Okrem Slovenska sa dve prevádzky Mint nachádzajú aj v Dubaji.

Hotel Albrecht je štvorhviezdičkový boutique hotel na Mudroňovej ulici v Bratislave. Vznikol prestavbou historickej výletnej kaviarne z 20. rokov minulého storočia a samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou. Hotel ponúka ubytovanie v 12 izbách a apartmánoch, ktoré spájajú pôvodnú dispozíciu vily s prírodnými materiálmi.
 




Zdroj: SITA.sk - Hotel a reštauráciu Albrecht prevezme gastronomická skupina Medusa © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Večerná nehoda v Rabči sa skončila tragicky, chodec zraneniam podľahol
<< predchádzajúci článok
Najväčšia armáda v Európe? Tusk predstavil ambiciózny plán Poľska

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 