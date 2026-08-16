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16. augusta 2026
Hotel a reštauráciu Albrecht prevezme gastronomická skupina Medusa
Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra. Gastronomická skupina Medusa sa rozhodla vstúpiť do segmentu ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra.
Gastronomická skupina Medusa sa rozhodla vstúpiť do segmentu ubytovania a hotelových služieb. Od augusta 2026 bude prevádzkovateľom celého areálu hotela Albrecht v bratislavskom Starom Meste. V rámci reštauračnej časti prinesie koncept Mint, ktorý bude reflektovať špecifiká rezidenčnej lokality na Mudroňovej ulici. Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra.
Proces prevzatia prevádzky hotela a reštaurácie Albrecht sa uskutoční v troch fázach. V auguste skupina Medusa prevezme priestory a zrealizuje nevyhnutné manažérske a technické úkony. Z tohto dôvodu bude prevádzka dočasne zatvorená. Od 1. septembra otvorí hotel aj reštaurácia opäť svoje brány návštevníkom. V druhej polovici októbra nahradí doterajšiu reštauráciu nový koncept Mint.
Sieť moderných remeselných bistier Mint obyvatelia Bratislavy poznajú z industriálnych priestorov Pradiarne 1900 či prevádzok v Ružinove a Karlovej vsi. Mint x Albrecht rozšíri sieť konceptu na štyri prevádzky v hlavnom meste. Okrem Slovenska sa dve prevádzky Mint nachádzajú aj v Dubaji.
Hotel Albrecht je štvorhviezdičkový boutique hotel na Mudroňovej ulici v Bratislave. Vznikol prestavbou historickej výletnej kaviarne z 20. rokov minulého storočia a samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou. Hotel ponúka ubytovanie v 12 izbách a apartmánoch, ktoré spájajú pôvodnú dispozíciu vily s prírodnými materiálmi.
Zdroj: SITA.sk - Hotel a reštauráciu Albrecht prevezme gastronomická skupina Medusa © SITA Všetky práva vyhradené.
Gastronomická skupina Medusa sa rozhodla vstúpiť do segmentu ubytovania a hotelových služieb. Od augusta 2026 bude prevádzkovateľom celého areálu hotela Albrecht v bratislavskom Starom Meste. V rámci reštauračnej časti prinesie koncept Mint, ktorý bude reflektovať špecifiká rezidenčnej lokality na Mudroňovej ulici. Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra.
Proces prevzatia prevádzky hotela a reštaurácie Albrecht sa uskutoční v troch fázach. V auguste skupina Medusa prevezme priestory a zrealizuje nevyhnutné manažérske a technické úkony. Z tohto dôvodu bude prevádzka dočasne zatvorená. Od 1. septembra otvorí hotel aj reštaurácia opäť svoje brány návštevníkom. V druhej polovici októbra nahradí doterajšiu reštauráciu nový koncept Mint.
Sieť moderných remeselných bistier Mint obyvatelia Bratislavy poznajú z industriálnych priestorov Pradiarne 1900 či prevádzok v Ružinove a Karlovej vsi. Mint x Albrecht rozšíri sieť konceptu na štyri prevádzky v hlavnom meste. Okrem Slovenska sa dve prevádzky Mint nachádzajú aj v Dubaji.
Hotel Albrecht je štvorhviezdičkový boutique hotel na Mudroňovej ulici v Bratislave. Vznikol prestavbou historickej výletnej kaviarne z 20. rokov minulého storočia a samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou. Hotel ponúka ubytovanie v 12 izbách a apartmánoch, ktoré spájajú pôvodnú dispozíciu vily s prírodnými materiálmi.
Zdroj: SITA.sk - Hotel a reštauráciu Albrecht prevezme gastronomická skupina Medusa © SITA Všetky práva vyhradené.
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