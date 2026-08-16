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16. augusta 2026
Večerná nehoda v Rabči sa skončila tragicky, chodec zraneniam podľahol
Tagy: Chodec Tragická nehoda
Okolnosti i presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. V obci Rabča (okres Námestovo) neprežil zrážku s autom 55-ročný chodec. Ako informovala hovorkyňa
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16.8.2026 (SITA.sk) - Okolnosti i presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
V obci Rabča (okres Námestovo) neprežil zrážku s autom 55-ročný chodec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková, tragická nehoda sa stala v sobotu 15. augusta vo večerných hodinách. „Vodička osobného motorového vozidla značky Suzuki jazdila v smere od Rabče na Zubrohlavu, pričom z doposiaľ nezistených príčin došlo k zachyteniu chodca, ktorý prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov a bez použitia reflexných prvkov,” priblížila.
Doplnila, že 55-ročný chodec bol so zraneniami prevezený do nemocnice, následkom zranení ale podľahol. Vodičku policajti na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok. Okolnosti i presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
„Vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a v snahe predchádzať dopravným nehodám a zmierniť ich následky včera prebehla celoslovenská osobitná kontrola. Policajti sa pri nej zamerali najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ktorých nerešpektovanie patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych, ale aj tragických dopravných nehôd,” dodala Kocková s tým, že dd začiatku roka do dneška evidujú v Žilinskom kraji celkovo 999 dopravných nehôd. Vyhaslo pri nich 19 životov, 69 ľudí sa ťažko zranilo a 446 osôb utrpelo ľahké zranenia.
„Bezpečnosť na cestách nie je len úlohou polície. Každý účastník cestnej premávky svojím správaním ovplyvňuje, či bude cesta bezpečná. Stačí jedno nesprávne rozhodnutie účastníka cestnej premávky a jeho následky môžu byť vážne,” uzavrela krajská policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Večerná nehoda v Rabči sa skončila tragicky, chodec zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
V obci Rabča (okres Námestovo) neprežil zrážku s autom 55-ročný chodec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková, tragická nehoda sa stala v sobotu 15. augusta vo večerných hodinách. „Vodička osobného motorového vozidla značky Suzuki jazdila v smere od Rabče na Zubrohlavu, pričom z doposiaľ nezistených príčin došlo k zachyteniu chodca, ktorý prechádzal cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov a bez použitia reflexných prvkov,” priblížila.
Doplnila, že 55-ročný chodec bol so zraneniami prevezený do nemocnice, následkom zranení ale podľahol. Vodičku policajti na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok. Okolnosti i presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
„Vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti a v snahe predchádzať dopravným nehodám a zmierniť ich následky včera prebehla celoslovenská osobitná kontrola. Policajti sa pri nej zamerali najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ktorých nerešpektovanie patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych, ale aj tragických dopravných nehôd,” dodala Kocková s tým, že dd začiatku roka do dneška evidujú v Žilinskom kraji celkovo 999 dopravných nehôd. Vyhaslo pri nich 19 životov, 69 ľudí sa ťažko zranilo a 446 osôb utrpelo ľahké zranenia.
„Bezpečnosť na cestách nie je len úlohou polície. Každý účastník cestnej premávky svojím správaním ovplyvňuje, či bude cesta bezpečná. Stačí jedno nesprávne rozhodnutie účastníka cestnej premávky a jeho následky môžu byť vážne,” uzavrela krajská policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Večerná nehoda v Rabči sa skončila tragicky, chodec zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Chodec Tragická nehoda
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