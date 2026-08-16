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16. augusta 2026
Najväčšia armáda v Európe? Tusk predstavil ambiciózny plán Poľska
Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc. Poľský premiér
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16.8.2026 (SITA.sk) - Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc.
Poľský premiér Donald Tusk počas osláv Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude „čoskoro najväčšou v Európe“. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v sobotu uviedol, že ozbrojené sily krajiny majú v súčasnosti 220-tisíc vojakov. Cieľom je zvýšiť počet aktívnych príslušníkov na 300-tisíc a ďalších 200-tisíc mať v zálohe, dodal minister obrany.
Tusk vo svojom prejave povedal, že vojenská sila Poľska je kľúčová pre bezpečnosť východného krídla NATO. Zároveň vyhlásil, že Rusko zostáva najväčšou hrozbou pre Poľsko, Európu a Severoatlantickú alianciu, napriek tvrdeniam krajne pravicových nacionalistov v Poľsku.
„Poznáte tie sily, tie politické strany, tých politikov, ktorí chcú presvedčiť Poľsko a Poliakov, že naším hlavným problémom je Európa, že Ukrajina je náš nepriateľ, že Európska únia je zbytočná a Nemecko je náš najväčší nepriateľ,“ povedal premiér.
„A pritom akosi zabúdajú na Rusko, nášho suseda, nebezpečného suseda, ktorý vedie vojnu hneď za našimi hranicami a ktorá niekedy zasahuje aj na naše hranice,“ pokračoval Tusk.
Tuskove slová narážajú na nedávne napätie v poľsko-ukrajinských vzťahoch, ktoré vyostrujú konzervatívne politické zoskupenia a ktoré viedlo k nárastu násilia voči Ukrajincom v Poľsku.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia armáda v Európe? Tusk predstavil ambiciózny plán Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský premiér Donald Tusk počas osláv Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude „čoskoro najväčšou v Európe“. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v sobotu uviedol, že ozbrojené sily krajiny majú v súčasnosti 220-tisíc vojakov. Cieľom je zvýšiť počet aktívnych príslušníkov na 300-tisíc a ďalších 200-tisíc mať v zálohe, dodal minister obrany.
Tusk vo svojom prejave povedal, že vojenská sila Poľska je kľúčová pre bezpečnosť východného krídla NATO. Zároveň vyhlásil, že Rusko zostáva najväčšou hrozbou pre Poľsko, Európu a Severoatlantickú alianciu, napriek tvrdeniam krajne pravicových nacionalistov v Poľsku.
„Poznáte tie sily, tie politické strany, tých politikov, ktorí chcú presvedčiť Poľsko a Poliakov, že naším hlavným problémom je Európa, že Ukrajina je náš nepriateľ, že Európska únia je zbytočná a Nemecko je náš najväčší nepriateľ,“ povedal premiér.
„A pritom akosi zabúdajú na Rusko, nášho suseda, nebezpečného suseda, ktorý vedie vojnu hneď za našimi hranicami a ktorá niekedy zasahuje aj na naše hranice,“ pokračoval Tusk.
Tuskove slová narážajú na nedávne napätie v poľsko-ukrajinských vzťahoch, ktoré vyostrujú konzervatívne politické zoskupenia a ktoré viedlo k nárastu násilia voči Ukrajincom v Poľsku.
Zdroj: SITA.sk - Najväčšia armáda v Európe? Tusk predstavil ambiciózny plán Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.
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