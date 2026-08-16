Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2026

Najväčšia armáda v Európe? Tusk predstavil ambiciózny plán Poľska


Tagy: Poľská armáda poľsko-ukrajinské vzťahy poľský premiér Ruská agresia

Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc. Poľský premiér



Zdieľať
germany_e5_nato_summit_87_31 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc.


Poľský premiér Donald Tusk počas osláv Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude „čoskoro najväčšou v Európe“. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl, z približne 100-tisíc na 216-tisíc. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v sobotu uviedol, že ozbrojené sily krajiny majú v súčasnosti 220-tisíc vojakov. Cieľom je zvýšiť počet aktívnych príslušníkov na 300-tisíc a ďalších 200-tisíc mať v zálohe, dodal minister obrany.

Tusk vo svojom prejave povedal, že vojenská sila Poľska je kľúčová pre bezpečnosť východného krídla NATO. Zároveň vyhlásil, že Rusko zostáva najväčšou hrozbou pre Poľsko, Európu a Severoatlantickú alianciu, napriek tvrdeniam krajne pravicových nacionalistov v Poľsku.

„Poznáte tie sily, tie politické strany, tých politikov, ktorí chcú presvedčiť Poľsko a Poliakov, že naším hlavným problémom je Európa, že Ukrajina je náš nepriateľ, že Európska únia je zbytočná a Nemecko je náš najväčší nepriateľ,“ povedal premiér.

„A pritom akosi zabúdajú na Rusko, nášho suseda, nebezpečného suseda, ktorý vedie vojnu hneď za našimi hranicami a ktorá niekedy zasahuje aj na naše hranice,“ pokračoval Tusk.

Tuskove slová narážajú na nedávne napätie v poľsko-ukrajinských vzťahoch, ktoré vyostrujú konzervatívne politické zoskupenia a ktoré viedlo k nárastu násilia voči Ukrajincom v Poľsku.


Zdroj: SITA.sk - Najväčšia armáda v Európe? Tusk predstavil ambiciózny plán Poľska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľská armáda poľsko-ukrajinské vzťahy poľský premiér Ruská agresia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hotel a reštauráciu Albrecht prevezme gastronomická skupina Medusa
<< predchádzajúci článok
Súľovské skaly sú stále v plameňoch, do boja s požiarom nasadili vrtuľníky – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 