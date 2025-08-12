Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

12. augusta 2025

Hotely a penzióny zaznamenali historický záujem domácich hostí, priblížili sa k predpandemickým maximám


Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku zaznamenali v júni historicky najvyšší záujem domácich hostí a celkový počet ubytovaných sa priblížil k predpandemickým maximám. V hoteloch a penziónoch sa ...



gettyimages 512882668 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku zaznamenali v júni historicky najvyšší záujem domácich hostí a celkový počet ubytovaných sa priblížil k predpandemickým maximám. V hoteloch a penziónoch sa podľa dát Štatistického úradu SR ubytovalo viac ako 606-tisíc hostí, čo je medziročne o 9,4 % viac. K rekordným číslam z júna 2019 chýbalo už len 0,6 % hostí.


Počet prenocovaní stúpol o 8,4 % na takmer 1,5 milióna, priemerná dĺžka pobytu bola 2,4 noci. Domáci návštevníci tvorili takmer dve tretiny ubytovaných, teda 373-tisíc hostí, čo je medziročný nárast o 6 % a dokonca o 2 % viac ako v rekordnom júni 2019. Zahraničných hostí bolo bezmála 233-tisíc. To je medziročný nárast o takmer 16 %.

K prekonaniu rekordného počtu cudzincov z roku 2019 chýbali už len 4 %. Z regionálneho pohľadu bol jún úspešný pre všetky kraje, pričom v 5 z 8 krajov bola dosiahnutá historicky najvyššia júnová návštevnosť. Najviac hostí navštívilo Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, ktoré spolu tvorili viac ako 61 % celkovej návštevnosti.

Domáci hostia najviac vyhľadávali horské regióny, zahraniční návštevníci dominovali v Bratislavskom kraji. Za prvý polrok sa na Slovensku ubytovalo 2,8 milióna hostí. To je medziročný nárast o 7 %. V porovnaní s prvým polrokom 2019 chýbalo už len 1 % hostí, pričom domáci návštevníci dosiahli predpandemickú úroveň.


Zdroj: SITA.sk - Hotely a penzióny zaznamenali historický záujem domácich hostí, priblížili sa k predpandemickým maximám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch Ubytovacie zariadenia
