V Chersonskej oblasti počas piatich dní uplatnia predĺžený zákaz vychádzania, v oblasti môžu operovať Rusi

13.3.2023 - V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny budú počas piatich dní uplatňovať predĺžený zákaz vychádzania. Uviedol to gubernátor oblasti Oleksandr Prokudin.Zákaz vychádzania bude trvať od piatej popoludní do pol siedmej rána od 13. do 17. marca. Podľa gubernátora totiž úrady dostali informácie o možnej prítomnosti ruských sabotážno-prieskumných skupín v oblasti. Cieľom zákazu vychádzania je predísť obetiam medzi civilným obyvateľstvom počas opatrení proti sabotážam. Referuje o tom web Kyiv Independent.„Žiadam všetkých, ktorí potrebujú odísť z oblasti dnes, aby tak urobili ihneď a v budúcnosti, aby plánovali svoj pobyt v meste a v oblasti," uviedol gubernátor. Po tom, ako ukrajinské sily vlani v novembri oslobodili časť Chersonskej oblasti, je mesto Cherson a jeho okolie na západnom brehu rieky Dnipro terčom nepretržitého bombardovania ruskými silami.