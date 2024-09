Hráči amerického lakrosového tímu majú zriedkavé svalové zranenie ohrozujúce život, mohlo vzniknúť z preťaženia

Svalové ochorenie Rabdomyolýza

Nezávislý externý vyšetrovateľ

21.9.2024 (SITA.sk) - Tuctu hráčov lakrosu z americkej Tufts University diagnostikovali zriedkavé svalové zranenie po tom, ako sa všetci zúčastnili na dobrovoľnom 45-minútovom tréningu pod dohľadom tímu. Ako v piatok uviedol hovorca univerzity, piati z hráčov, ktorým diagnostikovali rabdomyolýzu, zostali hospitalizovaní v nemocnici.Pondelňajší tréning, po ktorom u hráčov vypukli problémy, viedol absolvent univerzity s výcvikom vo vojenskom útvare špeciálnych síl amerického námorníctva. A ten to s najväčšou pravdepodobnosťou prehnal so záťažou, ktorú naložil na plecia hráčov.Rabdomyolýza je ochorenie svalov, pri ktorom dochádza k rozpadu priečne pruhovaného kostrového svalstva. Rabdomyolýzu môže spôsobiť mnoho faktorov, no medzi časté patrí akékoľvek svalové zranenie, alebo prehnané cvičenie či náročný tréning bez adekvátneho odpočinku.„Naše myšlienky sú s hráčmi a ich rodinami a dúfame v ich rýchly návrat do dobrého zdravia v starostlivosti miestnych lekárskych expertov. Medzitým pozorne sledujeme stav zvyšku tímu a odložili sme všetky tímové tréningové aktivity, kým nebude každý člen tímu vyhodnotený a medicínsky posúdený,“ dodal hovorca univerzity.Vzhľadom na závažnosť zranení škola oslovila externého nezávislého vyšetrovateľa, ktorý čo najrýchlejšie vykoná dôkladné preskúmanie s cieľom podniknúť všetky kroky potrebné na podporu bezpečnosti športujúcich študentov. Univerzita preto zatiaľ nechce poskytnúť ďalšie podrobnosti, kým nebude vyšetrovanie ukončené.