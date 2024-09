FIFA predstavila nový Interkontinentálny pohár, nahradí ním doterajší formát klubových majstrovstiev sveta

Interkontinentálny pohár už v minulosti existoval

Prvý zápas bude už v nedeľu

21.9.2024 (SITA.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) predstavila program prvého ročníka „obnoveného“ Interkontinentálneho pohára. Ako strešný orgán svetového futbalu uviedol na svojom webe, táto klubová súťaž bude mať dohromady päť stretnutí, pričom úradujúci šampión európskej Ligy majstrov Real Madrid má garantovanú miestenku vo finále, ktoré sa uskutoční 18. decembra v katarskej Dauhe.Pre Real Madrid to v tejto sezóne znamená účasť v rekordných siedmich súťažiach - okrem Interkontinentálneho pohára tiež v Európskom a národnom superpohári, španielskej La Lige Španielskom pohári , v Lige majstrov a na „vynovených“ MS klubov.Interkontinentálny pohár už v minulosti existoval v rokoch 1960 až 2004. Nastupovali v ňom proti sebe šampióni európskej Ligy majstrov a juhoamerického Pohára osloboditeľov Interkontinentálny pohár bol neskôr nahradený majstrovstvami sveta klubov vo formáte, aký sa hral až do minulého roka. FIFA sa však rozhodla rozšíriť svetový šampionát klubov, ktorý sa v novej verzii uskutoční na konci tejto sezóny 2024/2025, čo otvorilo dvere pre obnovenie niekdajšieho Interkontinentálneho pohára.Ten sa po svojom „znovuzrodení“ začne prvým zápasom už v nedeľu, keď víťaz ázijskej Ligy majstrov Al Ain zo Spojených arabských emirátov nastúpi v tzv. predkole proti najlepšiemu tímu Oceánie - novozélandskému Aucklandu City. Úspešnejší z tohto zápasu sa následne 29. októbra v Káhire stretne s víťazom africkej Ligy majstrov - egyptským tímom Al Ahly.Potom sa turnaj presunie do Kataru, kde 11. decembra nastúpi šampión juhoamerického Pohára osloboditeľov proti najlepšiemu tímu zóny CONCACAF - mexickej Pachuce. Z tohto duelu vzíde postupujúci, ktorý sa o tri neskôr stretne vo Vyzývacom pohári proti víťazovi spomenutého duelu z Káhiry. Mužstvo, ktoré zvíťazí v zápase o Vyzývací pohár, sa následne 18. decembra stretne s Realom Madrid v súboji o Interkontinentálny pohár.