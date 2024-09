Slovan Bratislava sa udržal na 1. mieste, hráči dali darček čerstvému šesťdesiatnikovi Weissovi

Darček Vladimírovi Weissovi

Skóre otvoril Mak

22.9.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava takmer v sobotu prišiel o pozíciu lídra v najvyššej súťaži 2024/2025. Keďže hráči MŠK Žilina popoludní zvíťazili 2:1 na ihrisku FC Košice , Bratislavčania vedeli, že ak nechcú klesnúť na 2. miesto, musia doma na Tehelnom poli triumfoval nad nepríjemným MFK Ružomberok „Belasí“ nakoniec zvíťazili 2:1, keď rozhodol vlastenec Šimona Gabriela zo 63. minúty.Slovan má v tabuľke na 1. mieste na konte 18 bodov, Žilinčania sú druhí so 17 bodmi. Tretia je Dunajská Streda (13), ktorá zvíťazila v Skalici 3:1. Ružomberčanom patrí s deviatimi bodmi 4. pozícia, no v nedeľu ich môže preskočiť víťaz duelu Spartak Trnava „Slovanisti“ dali víťazstvom darček svojmu trénerovi Vladimírovi Weissovi st., ktorý v nedeľu oslavuje okrúhle 60. narodeniny.„Hlavnému trénerovi sme pred zápasom zablahoželali k jubileu a dali darček, o ktorom však nebudem hovoriť. Tréner Weiss pre slovenský futbal dokázal veľmi veľa, v reprezentácii i na klubovej úrovni. Patrí bezpochyby k najlepším slovenským trénerom a to, čo pre futbal urobil, sa mu teraz vracia druhým postupom do Ligy majstrov. Tešil som sa aj zaňho, pretože mu na tom veľmi záležalo, a dal do toho veľa,“ povedal na klubovom webe krídelník Slovana Róbert Mak Práve Mak v 11. minúte otvoril skóre po spolupráci s Arturom Gajdošom.„Teším sa, že som po dlhšej dobe skóroval aj v lige a dostal som šancu od začiatku. Užil som si to, veľmi som chcel hrať a pomôcť mužstvu, a zabojovať, aby som mohol hrávať čo najviac,“ povedal Mak, na ktorého zásah odpovedali hostia tesne pred prestávkou zásluhou Martina Chriena.Samotný kouč Weiss si pochvaľoval úroveň stretnutia a pochválil aj súpera pod vedením českého odborníka Ondřeja Smetanu „Výborný ligový zápas dvoch rozdielnych mužstiev, či už typologicky alebo systémovo. Ondřej Smetana odviedol v Ružomberku za rok vynikajúcu prácu a bol len krôčik od Konferenčnej ligy, čo by bol prakticky taký zázrak, aký sa nám podaril v Lige majstrov. Ružomberok je fyzicky najsilnejší tím v lige, z pohľadu typológie, druhých lôpt, štandardných situácií, ktoré sme dnes dobre bránili, prešli sme do osobnej obrany. Bol to výborný duel s množstvom šancí na oboch stranách. Koncovku sme však mali riešiť inak, aby sme zápas zavreli skôr, takto Ružomberok hrozil až do konca. Som veľmi spokojný s výsledkom i výkonom, nie je ľahké prepnúť z Ligy majstrov do domácej súťaže, zvlášť so súperom, ktorý hrá silový futbal. Víťazstvo si cením, hráči šli na dno síl,“ skonštatoval Weiss.