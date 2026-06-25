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25. júna 2026
Športovci za OH či ZOH dostanú bez ohľadu na umiestnenie grant 10-tisíc dolárov
Medzinárodný olympijský výbor prichádza s novým grantom pre všetkých účastníkov hier. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaviedol grant v hodnote 10-tisíc dolárov (cca 8810 eur) pre každého ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor prichádza s novým grantom pre všetkých účastníkov hier.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaviedol grant v hodnote 10-tisíc dolárov (cca 8810 eur) pre každého športovca, ktorý sa zúčastní na olympijských hrách. Tento program pod názvom 'Fit for the Future Olympian Grant' schválili delegáti výboru počas zasadnutia v Lausanne a jeho celková hodnota je 140 miliónov dolárov na každé štvorročné olympijské obdobie.
Grant bude dostupný všetkým olympionikom bez ohľadu na krajinu pôvodu a umiestnenie v súťaži. Predseda Komisie pre športovcov a bývalá hviezda španielskeho basketbalu Pau Gasol zdôraznil, že ide o uznanie významu a hodnoty účasti na olympijských hrách, nie o výhru. Paralympijskí športovci do tohto grantu nespadajú.
Účastníci tohtoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo budú môcť o grant žiadať, keď bude spustený príslušný proces prihlášok.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová uviedla, že finančné prostriedky na granty nebudú odrátané zo štatútov národných olympijských výborov alebo medzinárodných športových federácií. Výška 10-tisíc dolárov bola vybraná ako akceptovateľná suma po celom svete, ktorá môže slúžiť ako počiatočný kapitál alebo podpora.
Gasol ďalej poznamenal, že grant sa bude vzťahovať aj na hráčov Národnej basketbalovej asociácie (NBA), Národnej hokejovej ligy (NHL) či tenistov.
Opatrenie však vyvolalo kritiku. Bývalý juhoafrický plavec Roland Schoeman vyzval na rezignáciu šéfky MOV Coventryovej a celého vedenia MOV, pričom poukázal na to, že športovci pre hnutie vygenerovali miliardy a zaslúžia si väčšiu zodpovednosť od organizácie.
V minulosti Svetová atletika zaviedla odmeny za OH 2024 v Paríži, noví šampióni v 48 disciplínach dostali po 50-tisíc dolárov (cca 44-tisíc eur), pričom štafety si cenu delili. Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe poznamenal, že šport sa musí prispôsobiť novej dobe.
Okrem grantu MOV schválil aj zmeny v olympijskej charte, ktorými zdôrazňuje svoju politickú neutralitu 'voči vládnym, kultúrnym, spoločenským či ekonomickým tlakom'. Na otázku, či to znamená návrat Ruska do olympijského hnutia, prezidentka Coventryová uviedla, že MOV ešte nevie, ako nové ustanovenia ovplyvnia budúcnosť a je potrebný čas na diskusiu a realizáciu.
Zdroj: SITA.sk - Športovci za OH či ZOH dostanú bez ohľadu na umiestnenie grant 10-tisíc dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaviedol grant v hodnote 10-tisíc dolárov (cca 8810 eur) pre každého športovca, ktorý sa zúčastní na olympijských hrách. Tento program pod názvom 'Fit for the Future Olympian Grant' schválili delegáti výboru počas zasadnutia v Lausanne a jeho celková hodnota je 140 miliónov dolárov na každé štvorročné olympijské obdobie.
Grant bude dostupný všetkým olympionikom bez ohľadu na krajinu pôvodu a umiestnenie v súťaži. Predseda Komisie pre športovcov a bývalá hviezda španielskeho basketbalu Pau Gasol zdôraznil, že ide o uznanie významu a hodnoty účasti na olympijských hrách, nie o výhru. Paralympijskí športovci do tohto grantu nespadajú.
Účastníci tohtoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo budú môcť o grant žiadať, keď bude spustený príslušný proces prihlášok.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová uviedla, že finančné prostriedky na granty nebudú odrátané zo štatútov národných olympijských výborov alebo medzinárodných športových federácií. Výška 10-tisíc dolárov bola vybraná ako akceptovateľná suma po celom svete, ktorá môže slúžiť ako počiatočný kapitál alebo podpora.
Gasol ďalej poznamenal, že grant sa bude vzťahovať aj na hráčov Národnej basketbalovej asociácie (NBA), Národnej hokejovej ligy (NHL) či tenistov.
Opatrenie však vyvolalo kritiku. Bývalý juhoafrický plavec Roland Schoeman vyzval na rezignáciu šéfky MOV Coventryovej a celého vedenia MOV, pričom poukázal na to, že športovci pre hnutie vygenerovali miliardy a zaslúžia si väčšiu zodpovednosť od organizácie.
V minulosti Svetová atletika zaviedla odmeny za OH 2024 v Paríži, noví šampióni v 48 disciplínach dostali po 50-tisíc dolárov (cca 44-tisíc eur), pričom štafety si cenu delili. Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe poznamenal, že šport sa musí prispôsobiť novej dobe.
Okrem grantu MOV schválil aj zmeny v olympijskej charte, ktorými zdôrazňuje svoju politickú neutralitu 'voči vládnym, kultúrnym, spoločenským či ekonomickým tlakom'. Na otázku, či to znamená návrat Ruska do olympijského hnutia, prezidentka Coventryová uviedla, že MOV ešte nevie, ako nové ustanovenia ovplyvnia budúcnosť a je potrebný čas na diskusiu a realizáciu.
Zdroj: SITA.sk - Športovci za OH či ZOH dostanú bez ohľadu na umiestnenie grant 10-tisíc dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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