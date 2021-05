Slovenská plavecká federácia je rozčarovaná, vláda nerokovala o otvorení bazénov pre viac športovcov

V liste žiadajú o pomoc Gröhlinga i Mikasa

Chcú urýchliť proces otvárania

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská plavecká federácia (SPF) s rozčarovaním prijala informáciu o tom, že na stredajšom rokovaní vlády SR sa o covid šport automate a zvýšení počtu športovcov v bazénoch nerokovalo. Pritom pandemická komisia, ako aj užšie konzílium odborníkov s návrhom Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu , ktorý odborne pripravovalo spolu s SPF, súhlasili."Z ministerstva školstva, sekcie športu mi elektronickou poštou doručili 4. mája informáciu, že v stredu 5. mája bude na rokovaní vlády predložený nový návrh Covid automatu, ktorý bude riešiť priaznivé počty osôb pre 25 a 50 metrové bazény a tieto opatrenia nadobudnú okamžitú platnosť. Na základe týchto pozitívnych správ začali vo všetkých mestách na Slovensku po siedmich mesiacoch nútenej odstávky napúšťať a ohrievať 25 a 50 metrové bazény. Športové kluby štyroch plaveckých športov sa s radosťou začali venovať problematike rozdeľovania svojich športovcov do skupín tak, aby zabezpečili všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré pripravilo SPF. S veľkým rozčarovaním sme však v stredu večer prijali správu, že na rokovaní vlády SR sa o covid šport automate a zvýšení počtu športovcov v bazéne ani nerokovalo," napísal v otvorenom liste predsedovi vlády Ivan Šulek, prezident Slovenskej plaveckej federácie.V liste sa obracia so žiadosťou o pomoc aj na ministra školstva Branislava Gröhlinga , hlavného hygienika Jána Mikasa , štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára aj splnomocnenca vlády pre šport Karola Kučeru "Obraciam sa na vás, aby ste sa svojou autoritou pokúsili urýchliť proces otvárania bazénov pre športovcov vo vyšších počtoch ako 6 osôb, lebo súčasné podmienky sú s inými športami a krajinami neporovnateľné, až likvidačné pre naše štyri plavecké športy. Plávanie by malo byť pre každé dieťa na Slovensku základnou zručnosťou, nakoľko nie je iba športom, ale z bezpečnostného hľadiska aj nutnou potrebou," napísal Šulek."Chápeme, že bezpečnosť všetkých občanov, vrátane športovcov je na prvom mieste, tak ako pre nás je dnes na prvom mieste zabezpečenie bazálnych podmienok pre všetkých členov SPF. Každý deň odďaľovania uvoľnenia opatrení zvyšuje napätie a stres medzi členmi SPF, ale aj u prevádzkovateľov bazénov, ktorí vyvíjali enormné úsilie pre zabezpečenie otvorenia prevádzky aj pri stratovom režime," doplnil prezident SPF.