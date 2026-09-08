|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Hráči PSG chcú opäť ovládnuť Ligu majstrov a dosiahnuť cenný hetrik
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Parížsky klub sa pripravuje na náročnú obhajobu titulu v Lige majstrov aj s novými posilami. Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain pod vedením trénera Luisa Enriqueho sa v sezóne 2026/2027 bude ...
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Parížsky klub sa pripravuje na náročnú obhajobu titulu v Lige majstrov aj s novými posilami.
Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain pod vedením trénera Luisa Enriqueho sa v sezóne 2026/2027 bude usilovať o unikátny hetrik prvenstiev v Lige majstrov. Parížania ovládli predchádzajúce dva ročníky. Kapitán tímu Marquinhos priznal, že cesta k trom titulom je náročná, no jeho tím je pripravený čeliť všetkým prekážkam.
Po rokoch neúspechov futbalisti PSG zažili prelomové obdobie po príchode bývalého trénera FC Barcelony a španielskej reprezentácie Luisa Enriqueho v roku 2023. V jeho prvej sezóne tím postúpili do semifinále, po odchode Kyliana Mbappého v roku 2024 sa posilnili bez závislosti na jednotlivých hviezdach a v roku 2025 uspokojil svoj dlhý sen veľkým triumfom v Lige majstrov.
Vo svojom prvom finále "zničili" taliansky Inter Miláno 5:0 a v jari 2026 po penaltovom rozstrele zdolali londýnsky Arsenal. A tým sa stali druhým klubom od roku 1992, ktorý úspešne obhájil trofej. Teraz však plánujú útok na hetrik, ktorý v minulosti dosiahli len Real Madrid pod Zinedinom Zidanom, Ajax Amsterdam pod Johanom Cruyffom či Bayern Mníchov pod Franzom Beckenbauerom.
Nový formát Ligy majstrov prináša extrémnu záťaž – PSG v oboch víťazných sezónach museli absolvovať až 17 zápasov. Súčasný štýl hry Parížanov je ale pôsobivý vďaka rýchlemu útoku vedenému Ousmanem Dembélém a Chvičom Kvaraccheliom, ktorý smerom do ofenzívy podporujú krajní obrancovia Achraf Hakimi a Nuno Mendes. Stred poľa s drobným portugalským dirigentom Vitinhom im dovoľuje dominovať aj proti fyzicky silnejším súperom.
Pokiaľ ide o záťaž, PSG odohrali za posledné dve sezóny až 121 súťažných zápasov a mali len krátky čas na oddych. Mnoho hráčov navyše reprezentovalo svoje krajiny na významných turnajoch v roku 2024 a potom mali skrátenú letnú prípravu po MS 2026.
Aj preto klub pôsobil na začiatku aktuálnej sezóny trochu nevýrazne, v domácej Ligue 1 však stále je hlavným favoritom na zisk ďalšieho titulu, čo mu umožní šetriť kľúčových hráčov pre prestížnu európsku súťaž.
Nový ročník Ligy majstrov odštartujú doma proti slovenskému Slovanu Bratislava, no už v októbri ich čakajú náročné zápasy proti Manchestru City či FC Barcelona. Klub sa rozhodol predať Bradleyho Barcolu do FC Liverpool a uvoľnil aj ďalších hráčov, no do klubu prišli napríklad Maghnes Akliouche alebo Ferran Torres, ktorý má skúsenosti s koučom Enriquem zo španielskej reprezentácie.
Tréner Enrique predĺžil kontrakt s PSG do roku 2030 a vyhlásil, že je rovnako hladný po úspechoch ako v prvom roku svojej pôsobnosti v Parku princov, čo dáva Parížu obrovský potenciál na ďalšie úspechy v Európe.
PSG sa stáva ambicióznym tímom s cieľom zapísať sa do histórie európskeho futbalu medzi legendy a dokázať, že hetrik v Lige majstrov je stále možný.
Zdroj: SITA.sk - Hráči PSG chcú opäť ovládnuť Ligu majstrov a dosiahnuť cenný hetrik © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain pod vedením trénera Luisa Enriqueho sa v sezóne 2026/2027 bude usilovať o unikátny hetrik prvenstiev v Lige majstrov. Parížania ovládli predchádzajúce dva ročníky. Kapitán tímu Marquinhos priznal, že cesta k trom titulom je náročná, no jeho tím je pripravený čeliť všetkým prekážkam.
Po rokoch neúspechov futbalisti PSG zažili prelomové obdobie po príchode bývalého trénera FC Barcelony a španielskej reprezentácie Luisa Enriqueho v roku 2023. V jeho prvej sezóne tím postúpili do semifinále, po odchode Kyliana Mbappého v roku 2024 sa posilnili bez závislosti na jednotlivých hviezdach a v roku 2025 uspokojil svoj dlhý sen veľkým triumfom v Lige majstrov.
Vo svojom prvom finále "zničili" taliansky Inter Miláno 5:0 a v jari 2026 po penaltovom rozstrele zdolali londýnsky Arsenal. A tým sa stali druhým klubom od roku 1992, ktorý úspešne obhájil trofej. Teraz však plánujú útok na hetrik, ktorý v minulosti dosiahli len Real Madrid pod Zinedinom Zidanom, Ajax Amsterdam pod Johanom Cruyffom či Bayern Mníchov pod Franzom Beckenbauerom.
Nový formát Ligy majstrov prináša extrémnu záťaž – PSG v oboch víťazných sezónach museli absolvovať až 17 zápasov. Súčasný štýl hry Parížanov je ale pôsobivý vďaka rýchlemu útoku vedenému Ousmanem Dembélém a Chvičom Kvaraccheliom, ktorý smerom do ofenzívy podporujú krajní obrancovia Achraf Hakimi a Nuno Mendes. Stred poľa s drobným portugalským dirigentom Vitinhom im dovoľuje dominovať aj proti fyzicky silnejším súperom.
Pokiaľ ide o záťaž, PSG odohrali za posledné dve sezóny až 121 súťažných zápasov a mali len krátky čas na oddych. Mnoho hráčov navyše reprezentovalo svoje krajiny na významných turnajoch v roku 2024 a potom mali skrátenú letnú prípravu po MS 2026.
Aj preto klub pôsobil na začiatku aktuálnej sezóny trochu nevýrazne, v domácej Ligue 1 však stále je hlavným favoritom na zisk ďalšieho titulu, čo mu umožní šetriť kľúčových hráčov pre prestížnu európsku súťaž.
Nový ročník Ligy majstrov odštartujú doma proti slovenskému Slovanu Bratislava, no už v októbri ich čakajú náročné zápasy proti Manchestru City či FC Barcelona. Klub sa rozhodol predať Bradleyho Barcolu do FC Liverpool a uvoľnil aj ďalších hráčov, no do klubu prišli napríklad Maghnes Akliouche alebo Ferran Torres, ktorý má skúsenosti s koučom Enriquem zo španielskej reprezentácie.
Tréner Enrique predĺžil kontrakt s PSG do roku 2030 a vyhlásil, že je rovnako hladný po úspechoch ako v prvom roku svojej pôsobnosti v Parku princov, čo dáva Parížu obrovský potenciál na ďalšie úspechy v Európe.
PSG sa stáva ambicióznym tímom s cieľom zapísať sa do histórie európskeho futbalu medzi legendy a dokázať, že hetrik v Lige majstrov je stále možný.
Zdroj: SITA.sk - Hráči PSG chcú opäť ovládnuť Ligu majstrov a dosiahnuť cenný hetrik © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Olympijská šampiónka v diaľke po autonehode predčasne ukončila sezónu
Olympijská šampiónka v diaľke po autonehode predčasne ukončila sezónu
<< predchádzajúci článok
SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby?
SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby?