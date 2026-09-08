Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 8.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. septembra 2026

Hráči PSG chcú opäť ovládnuť Ligu majstrov a dosiahnuť cenný hetrik


Tagy: Liga majstrov 2026/2027

Parížsky klub sa pripravuje na náročnú obhajobu titulu v Lige majstrov aj s novými posilami. Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain pod vedením trénera Luisa Enriqueho sa v sezóne 2026/2027 bude ...



Zdieľať
hungary_champions_league_final_soccer_11717 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Parížsky klub sa pripravuje na náročnú obhajobu titulu v Lige majstrov aj s novými posilami.


Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain pod vedením trénera Luisa Enriqueho sa v sezóne 2026/2027 bude usilovať o unikátny hetrik prvenstiev v Lige majstrov. Parížania ovládli predchádzajúce dva ročníky. Kapitán tímu Marquinhos priznal, že cesta k trom titulom je náročná, no jeho tím je pripravený čeliť všetkým prekážkam.

Po rokoch neúspechov futbalisti PSG zažili prelomové obdobie po príchode bývalého trénera FC Barcelony a španielskej reprezentácie Luisa Enriqueho v roku 2023. V jeho prvej sezóne tím postúpili do semifinále, po odchode Kyliana Mbappého v roku 2024 sa posilnili bez závislosti na jednotlivých hviezdach a v roku 2025 uspokojil svoj dlhý sen veľkým triumfom v Lige majstrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vo svojom prvom finále "zničili" taliansky Inter Miláno 5:0 a v jari 2026 po penaltovom rozstrele zdolali londýnsky Arsenal. A tým sa stali druhým klubom od roku 1992, ktorý úspešne obhájil trofej. Teraz však plánujú útok na hetrik, ktorý v minulosti dosiahli len Real Madrid pod Zinedinom Zidanom, Ajax Amsterdam pod Johanom Cruyffom či Bayern Mníchov pod Franzom Beckenbauerom.

Nový formát Ligy majstrov prináša extrémnu záťaž – PSG v oboch víťazných sezónach museli absolvovať až 17 zápasov. Súčasný štýl hry Parížanov je ale pôsobivý vďaka rýchlemu útoku vedenému Ousmanem Dembélém a Chvičom Kvaraccheliom, ktorý smerom do ofenzívy podporujú krajní obrancovia Achraf Hakimi a Nuno Mendes. Stred poľa s drobným portugalským dirigentom Vitinhom im dovoľuje dominovať aj proti fyzicky silnejším súperom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pokiaľ ide o záťaž, PSG odohrali za posledné dve sezóny až 121 súťažných zápasov a mali len krátky čas na oddych. Mnoho hráčov navyše reprezentovalo svoje krajiny na významných turnajoch v roku 2024 a potom mali skrátenú letnú prípravu po MS 2026.

Aj preto klub pôsobil na začiatku aktuálnej sezóny trochu nevýrazne, v domácej Ligue 1 však stále je hlavným favoritom na zisk ďalšieho titulu, čo mu umožní šetriť kľúčových hráčov pre prestížnu európsku súťaž.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nový ročník Ligy majstrov odštartujú doma proti slovenskému Slovanu Bratislava, no už v októbri ich čakajú náročné zápasy proti Manchestru City či FC Barcelona. Klub sa rozhodol predať Bradleyho Barcolu do FC Liverpool a uvoľnil aj ďalších hráčov, no do klubu prišli napríklad Maghnes Akliouche alebo Ferran Torres, ktorý má skúsenosti s koučom Enriquem zo španielskej reprezentácie.

Tréner Enrique predĺžil kontrakt s PSG do roku 2030 a vyhlásil, že je rovnako hladný po úspechoch ako v prvom roku svojej pôsobnosti v Parku princov, čo dáva Parížu obrovský potenciál na ďalšie úspechy v Európe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


PSG sa stáva ambicióznym tímom s cieľom zapísať sa do histórie európskeho futbalu medzi legendy a dokázať, že hetrik v Lige majstrov je stále možný.


Zdroj: SITA.sk - Hráči PSG chcú opäť ovládnuť Ligu majstrov a dosiahnuť cenný hetrik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Olympijská šampiónka v diaľke po autonehode predčasne ukončila sezónu
<< predchádzajúci článok
SZĽH schváľoval licencie pre hokejové súťaže mužov. Dostali ich všetky kluby?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 