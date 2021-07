Letná olympiáda v Tokiu (tenis): Djokovič má dve zlaté na dosah, postúpil do štvrťfinále dvojhry aj mixu

V ceste mu stoja ešte traja súperi

Darilo sa im aj v osemfinále mixu

Tenista si Tokio náramne užíva

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič chvíľu zvažoval, či sa zúčastní na olympijských hrách v Tokiu. Prázdne tribúny bez fanúšikov a všadeprítomné obmedzenia ho nelákali, ale napokon zvíťazila túžba pripísal si triumf, ktorý mu v bohatej kariérnej zbierke stále chýba.Veľkou motiváciou je aj zisk tzv. Zlatého Slamu, ktorý 34-ročný Srb dosiahne v prípade, ak v rovnakom roku ovládne všetky štyri grandslamové turnaje aj olympijské hry. Rovnaký počin sa v histórii tenisu dosiaľ podaril len Nemke Steffi Grafovej v roku 1988.Belehradský fenomén má v tomto roku za sebou víťazstvá na Australian Open v Melbourne, Roland Garros v Paríži aj londýnskom Wimbledone a pred sebou už len troch súperov pred možným ziskom olympijského zlata v Tokiu.Djokovič si v osemfinále dvojhry hladko poradil so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom 6:3, 6:1. Za 82 minút ani raz neprišiel o podanie a k 12 nevynúteným chybám pridal 24 víťazných úderov. Štvrťfinálovým súperom Djokoviča bude Japonec Kei Nišokori."Uvedomuje si, že toto môže byť moja najúspešnejšia sezóna v kariére. Pokúsim sa dosiahnuť maximum, čo sa dá," vyhlásil Djokovič ešte pred začiatkom tenisového turnaja.To však nebolo v podaní zverenca Mariána Vajdu Gorana Ivaniševiča v stredu všetko. Niekoľko hodín po zvládnutom osemfinále dvojhry sa opäť vrátil na dvorec, aby sa predstavil v osemfinále mixu.A tam spoločne s krajankou Ninou Stojanovičovou zdolali brazílsky pár Luisa Stefaniová, Marcelo Melo 6:3, 6:4 a rovnako sú tri zápasy od prípadného zisku zlatých medailí. Najbližšími súpermi Srbov budú Nemci Laura Siegemundová a Kevin Krawietz Napriek "pandemickej" olympiáde si Djokovič Tokio v rámci možností náramne užíva. So svojím tímom býva síce mimo Olympijskej dediny v hoteli, ale ak môže, trávi takmer všetok čas s inými športovcami."Snažím sa užívať si každú sekundu. Rád sa v dedine s 10-tisíc športovcami rozprávam s inými o živote aj športe, takú skúsenosť by som nemohol zažiť na inom mieste. Tenis je individuálny šport a toto je pre mňa jedinečná príležitosť byť súčasť veľkého kolektívu. Som za to veľmi vďačný a snažím sa načerpať čo najviac energie z týchto stretnutí," skonštatoval Djokovič.Viacerých športovcov na stretnutiach s Djokovičom zaujímalo, ako napríklad zlepšuje svoju mentálnu stránku pri víťazných zápasoch."Hneď v prvý večer som sa stretol so srbskými basketbalistkami aj džudistami. Zaujímali sa o techniky, ktoré využívam vo svojej mentálnej príprave. A ako sa dostanem v zápase späť do pohody, keď sa mi práve nedarí. Povedal som im o tom dosť, ale toto tajomstvo si nechám len pre nás - športovcov," tajomne doplnil Djokovič.