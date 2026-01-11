|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 11.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Malvína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. januára 2026
Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne
Aréna Santa Giulia bude hostiť počas februárového olympijského turnaja 33 zápasov základnej a potom aj vyraďovacej fázy.
Zdieľať
Hráči z NHL nebudú chýbať na hokejovom turnaji na blížiacich sa zimných olympijských hrách. Po víkendovom testovaní hlavnej haly Santa Giulia v Miláne to potvrdil šéf Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif.
Zástupca komisára NHL Bill Daly v decembri pohrozil, že ak sa organizátorom nepodarí dejiská hokejového turnaja včas dokončiť na požadovanú úroveň, tak najlepší hráči sveta do Talianska nevycestujú. Tardif však v nedeľu obavy pre AFP vyvrátil: „Nie je dôvod, aby hráči z NHL neprišli na olympiádu prvýkrát od roku 2014. Každý prezident medzinárodnej federácie chce v súťaži najlepších hráčov a to bolo vždy aj naším cieľom. Trochu sme sa obávali, ale už mesiac sa cítime lepšie a po tomto víkende budeme spokojní. Potom sa už rád poriadne vyspím a teraz budem spať naozaj dobre.“
Aréna Santa Giulia bude hostiť počas februárového olympijského turnaja 33 zápasov základnej a potom aj vyraďovacej fázy. Od piatka sa v hale hrali duely Talianskeho pohára a Tardif ocenil kvalitu plochy, hoci malá diera v ľade spôsobila krátke prerušenie piatkového zápasu. V sobotu sa odohrali tri stretnutia už bez problémov. „Včera (v sobotu - pozn.) to bol naozaj test, pretože viete, že nie je veľa podujatí, kde máte tri zápasy za deň,“ zdôraznil Tardif.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Smutná správa zo sveta futbalu, Kevin Keegan trpí rakovinou. Musí podstúpiť operáciu
Smutná správa zo sveta futbalu, Kevin Keegan trpí rakovinou. Musí podstúpiť operáciu