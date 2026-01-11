Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 11. januára 2026

11. januára 2026

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne



Aréna Santa Giulia bude hostiť počas februárového olympijského turnaja 33 zápasov základnej a potom aj vyraďovacej fázy.



Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

Hráči z NHL nebudú chýbať na hokejovom turnaji na blížiacich sa zimných olympijských hrách. Po víkendovom testovaní hlavnej haly Santa Giulia v Miláne to potvrdil šéf Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif.


Zástupca komisára NHL Bill Daly v decembri pohrozil, že ak sa organizátorom nepodarí dejiská hokejového turnaja včas dokončiť na požadovanú úroveň, tak najlepší hráči sveta do Talianska nevycestujú. Tardif však v nedeľu obavy pre AFP vyvrátil: „Nie je dôvod, aby hráči z NHL neprišli na olympiádu prvýkrát od roku 2014. Každý prezident medzinárodnej federácie chce v súťaži najlepších hráčov a to bolo vždy aj naším cieľom. Trochu sme sa obávali, ale už mesiac sa cítime lepšie a po tomto víkende budeme spokojní. Potom sa už rád poriadne vyspím a teraz budem spať naozaj dobre.

Aréna Santa Giulia bude hostiť počas februárového olympijského turnaja 33 zápasov základnej a potom aj vyraďovacej fázy. Od piatka sa v hale hrali duely Talianskeho pohára a Tardif ocenil kvalitu plochy, hoci malá diera v ľade spôsobila krátke prerušenie piatkového zápasu. V sobotu sa odohrali tri stretnutia už bez problémov. „Včera (v sobotu - pozn.) to bol naozaj test, pretože viete, že nie je veľa podujatí, kde máte tri zápasy za deň,“ zdôraznil Tardif.

