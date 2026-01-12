Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ernest
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. januára 2026

Španielsky superpohár 2026: Barcelona obhájila superpohár po víťazstve nad Realom 3:2



Barcelona v druhej „klasike“ v prebiehajúcej sezóne vrátila Realu októbrovú ligovú prehru 1:2 z madridského Santiaga Bernabeu.



Zdieľať
Španielsky superpohár 2026: Barcelona obhájila superpohár po víťazstve nad Realom 3:2

Futbalisti FC Barcelona obhájili prvenstvo v Španielskom superpohári. V nedeľnom finále v saudskoarabskej Džidde zdolali v „El Clásicu“ rivala Real Madrid po dráme 3:2 a trofej získali rekordný šestnástykrát. Dva góly zaznamenal Raphinha, o víťazný sa postaral v 73. minúte.


Barcelona v druhej „klasike“ v prebiehajúcej sezóne vrátila Realu októbrovú ligovú prehru 1:2 z madridského Santiaga Bernabeu. V minulej sezóne uspeli Blaugranas vo všetkých štyroch súbojoch s Realom. Vlani ho v superpohárovom finále rovnako na saudskej pôde zdolali 5:2. Katalánsky tím natiahol víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach už na desať zápasov. Real má na konte naďalej 13 triumfov v histórii domáceho Superpohára.

Prvý polčas nedeľného šlágra získal gólový náboj až v závere. V 36. minúte poslal Barcelonu do náskoku Raphinha, ktorý vnikol do šestnástky a prízemnou strelou ľavačkou cez Tchouameniho k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre. Tri góly potom padli v rýchlom slede v nadstavenom čase. Vinicius najskôr po parádnej individuálnej akcii z polovice ihriska prešiel z ľavej strany cez obrancov súpera a vyrovnal na 1:1. Už o dve minúty vrátil Lewandowski vedenie pre Barcelonu, keď ho našiel kolmicou Pedri a poľský kanonier lobom od žrde prekonal Courtoisa. Ešte do prestávky však manko dokázal zmazať Gonzalo Garcia - po rohu vytesnil Huijsenovu hlavičku Raphinha na konštrukciu bránky, ale Garcia akrobaticky v páde od brvna vyrovnal na 2:2. Rozhodnutie padlo v 73. minúte, keď strelu Raphinhu z hranice šestnástky nešťastne tečoval Raul Asencio a brankár Courtois bol bezmocný. Real už nedokázal odpovedať, hoci do hry po zranení kolena naskočil na záverečnú štvrťhodinu kanonier Mbappe. Za faul na neho ešte videl červenú kartu v nadstavení Frenkie de Jong a „tutovku“ na vyrovnanie potom zahodili Carreras i Raul Asencio.

Barcelona obhájila Superpohár ako prvý tím od roku 2011, aj vtedy to dokázali jej hráči. V semifinále tohtoročnej edície predtým Katalánci vyradili Athletic Bilbao suverénne 5:0, keď dal Raphinha rovnako dva góly. Real v druhom semifinále zdolal v mestskom derby Atletico 2:1.

finále Španielskeho superpohára (Džidda/S. Arábia):

FC Barcelona - Real Madrid 3:2 (2:2)

Góly: 36. a 73. Raphinha, 45.+4 Lewandowski – 45.+2 Vinicius Junior, 45.+6 G. García, ČK: 91. De Jong (Barcelona)


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MS18: Slovenské hokejistky zdolali Fínsko 5:2, Lopušanová so štyrmi gólmi
<< predchádzajúci článok
Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 