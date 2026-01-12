|
Pondelok 12.1.2026
Denník - Správy
12. januára 2026
Španielsky superpohár 2026: Barcelona obhájila superpohár po víťazstve nad Realom 3:2
Barcelona v druhej „klasike“ v prebiehajúcej sezóne vrátila Realu októbrovú ligovú prehru 1:2 z madridského Santiaga Bernabeu.
Futbalisti FC Barcelona obhájili prvenstvo v Španielskom superpohári. V nedeľnom finále v saudskoarabskej Džidde zdolali v „El Clásicu“ rivala Real Madrid po dráme 3:2 a trofej získali rekordný šestnástykrát. Dva góly zaznamenal Raphinha, o víťazný sa postaral v 73. minúte.
Barcelona v druhej „klasike“ v prebiehajúcej sezóne vrátila Realu októbrovú ligovú prehru 1:2 z madridského Santiaga Bernabeu. V minulej sezóne uspeli Blaugranas vo všetkých štyroch súbojoch s Realom. Vlani ho v superpohárovom finále rovnako na saudskej pôde zdolali 5:2. Katalánsky tím natiahol víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach už na desať zápasov. Real má na konte naďalej 13 triumfov v histórii domáceho Superpohára.
Prvý polčas nedeľného šlágra získal gólový náboj až v závere. V 36. minúte poslal Barcelonu do náskoku Raphinha, ktorý vnikol do šestnástky a prízemnou strelou ľavačkou cez Tchouameniho k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre. Tri góly potom padli v rýchlom slede v nadstavenom čase. Vinicius najskôr po parádnej individuálnej akcii z polovice ihriska prešiel z ľavej strany cez obrancov súpera a vyrovnal na 1:1. Už o dve minúty vrátil Lewandowski vedenie pre Barcelonu, keď ho našiel kolmicou Pedri a poľský kanonier lobom od žrde prekonal Courtoisa. Ešte do prestávky však manko dokázal zmazať Gonzalo Garcia - po rohu vytesnil Huijsenovu hlavičku Raphinha na konštrukciu bránky, ale Garcia akrobaticky v páde od brvna vyrovnal na 2:2. Rozhodnutie padlo v 73. minúte, keď strelu Raphinhu z hranice šestnástky nešťastne tečoval Raul Asencio a brankár Courtois bol bezmocný. Real už nedokázal odpovedať, hoci do hry po zranení kolena naskočil na záverečnú štvrťhodinu kanonier Mbappe. Za faul na neho ešte videl červenú kartu v nadstavení Frenkie de Jong a „tutovku“ na vyrovnanie potom zahodili Carreras i Raul Asencio.
Barcelona obhájila Superpohár ako prvý tím od roku 2011, aj vtedy to dokázali jej hráči. V semifinále tohtoročnej edície predtým Katalánci vyradili Athletic Bilbao suverénne 5:0, keď dal Raphinha rovnako dva góly. Real v druhom semifinále zdolal v mestskom derby Atletico 2:1.
finále Španielskeho superpohára (Džidda/S. Arábia):
FC Barcelona - Real Madrid 3:2 (2:2)
Góly: 36. a 73. Raphinha, 45.+4 Lewandowski – 45.+2 Vinicius Junior, 45.+6 G. García, ČK: 91. De Jong (Barcelona)
