 Šport

07. mája 2026

Hráčska kabína v Manchestri United sa rozhodla. Koho chce za hlavného trénera v ďalšej sezóne?


Mladý krídelník Amad Diallo po úspešnej sezóne vyjadril podporu koučovi Michaelovi Carrickovi. Africký futbalový krídelník či ofenzívny stredopoliar Amad Diallo z anglického klubu Manchester United ...



britain_soccer_premier_league_40004 676x451 7.5.2026 (SITA.sk) - Mladý krídelník Amad Diallo po úspešnej sezóne vyjadril podporu koučovi Michaelovi Carrickovi.


Africký futbalový krídelník či ofenzívny stredopoliar Amad Diallo z anglického klubu Manchester United prezradil, že celý tím Red Devils by bol spokojný, ak by Michael Carrick zostal na poste trénera aj v nasledujúcej sezóne.

Carrick ako bývalý hráč United sa do funkcie dočasného kouča dostal po januárovom odvolaní Rúbena Amorima a odvtedy výrazne zlepšil výkony mužstva. Manchester United si už zaistil miestenku v Lige majstrov pre nasledujúcu sezónu, podarilo sa mu to už tri kolá pred koncom Premier League.

Kobbie Mainoo vyhlásil, že hráči sú pripravení bojovať za Carricka po nedávnom víťazstve 3:2 nad FC Liverpool, ktoré zvýšilo ich náskok pred The Reds na šesť bodov. Napriek tomu zostáva budúcnosť Carricka v klube nejasná.

"Úprimne, rozhodnutie o tom, kto zostane, nepatrí hráčom, ale môžem povedať, že všetci sme radi, že ho máme ako trénera. Má dobrý vzťah ku každému hráčovi a sme veľmi šťastní, ak bude naším trénerom aj v budúcej sezóne,“ povedal Diallo pre Sky Sports.

Reprezentant Pobrežia Slonoviny po nástupe Carricka neskóroval ani sa na presnom zásahu nepodieľal asistenciou, no tréner si jeho prístup a pracovné nasadenie veľmi váži. "Aj v ťažkých chvíľach je pri tebe, rozpráva sa s tebou a pomáha ti. Tím je teraz viac zjednotený, každý chybu vníma ako chybu celku, čo nás posúva vpred a chceme vyhrávať spoločne,“ opísal Diallo zmeny v tíme.

United počas najbližšieho víkendu nastúpia proti Sunderlandu a Diallo sa vráti na Stadium of Light, na ktorom hosťoval v sezóne 2022/2023. "Čas v Sunderlande som si veľmi užil a nemám s klubom jedinú zlú skúsenosť. Stal som sa veľkým fanúšikom a rád sledujem každý ich zápas, som šťastný, čo dosiahli v tejto sezóne,“ doplnil hviezdny krídelník Manchestru United.


Zdroj: SITA.sk - Hráčska kabína v Manchestri United sa rozhodla. Koho chce za hlavného trénera v ďalšej sezóne? © SITA Všetky práva vyhradené.

