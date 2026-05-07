|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Na Slovákov na záver prípravy pred MS čakajú Dáni. Országh sa teší na spoluprácu Lacku s Čederlem
Dvaja kamaráti z Nitry sa môžu spolu dostať na MS do Švajčiarska. Hokejový útočník Jakub Lacka má za sebou vydarenú sezónu v HK Nitra a najmä v play-off vyčnieval v ofenzíve majstrovského tímu ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Dvaja kamaráti z Nitry sa môžu spolu dostať na MS do Švajčiarska.
Hokejový útočník Jakub Lacka má za sebou vydarenú sezónu v HK Nitra a najmä v play-off vyčnieval v ofenzíve majstrovského tímu spod Zobora.
Po víťaznom zápase číslo 7 proti Slovanu Bratislava začali padať zaručené správy, že najproduktívnejší a zároveň najužitočnejší hráč play-off Sebastián Čederle potiahne so sebou do reprezentácie aj kamaráta z útoku Lacku, ale v prvotnej nominácii figuroval iba Čederle.
Osud to však zariadil tak, že Lacka sa predsa len objavil medzi reprezentantmi v Spišskej Novej Vsi, keď pôvodne nominovaný Samuel Takáč sa musel ospravedlniť pre zdravotné problémy.
"Je skvelé, že ma zavolali. Budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som pomohol tímu. Hokej ma baví a som rád, že sezóna sa ešte úplne pre mňa neskončila," povedal Lacka pre televíziu JOJ Šport.
Lacka má 27 rokov a jeho jediná skúsenosť s národným tímom bola pred 10 rokmi, keď absolvoval majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Teraz prichádza do A-tímu Slovenska ako nováčik, ale v životnej forme. V 19 zápasoch play-off nazbieral 16 bodov za 7 gólov a 9 asistencií.
"O to viac ma teší, že som sa dokázal vrátiť. Viac ako reprezentovať svoju krajinu hokejista nemôže dosiahnuť. Je to krásny sen, ale ja verím, že sa ešte nekončí,“ uviedol podľa STVR Šport.
Tréner Vladimír Országh v posledných dvoch prípravných zápasoch proti Dánom zrejme ráta s tým, že Čederle a Lacka nastúpia v jednom útoku tak, ako to bolo posledné tri roky v Nitre.
"Je to hráč použiteľný takmer do každej roly na ľade. Aj to, že sa dobre poznajú s Čederlem, zohráva úlohu. Ešte som ho nemal možnosť vidieť v reprezentácii, preto mu chcem dať šancu," povedal Országh o Lackovi.
Dva zápasy Slovákov proti Dánom sa uskutočnia v piatok a sobotu v Spišskej Novej Vsi. V piatok sa začne hrať o 18.00 h, v sobotu o 16.00 h.
Po týchto súbojoch sa zrodí záverečná nominácia na MS vo Švajčiarsku, ktorú môže doplniť už len pár hráčov zo zámoria.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovákov na záver prípravy pred MS čakajú Dáni. Országh sa teší na spoluprácu Lacku s Čederlem © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový útočník Jakub Lacka má za sebou vydarenú sezónu v HK Nitra a najmä v play-off vyčnieval v ofenzíve majstrovského tímu spod Zobora.
Po víťaznom zápase číslo 7 proti Slovanu Bratislava začali padať zaručené správy, že najproduktívnejší a zároveň najužitočnejší hráč play-off Sebastián Čederle potiahne so sebou do reprezentácie aj kamaráta z útoku Lacku, ale v prvotnej nominácii figuroval iba Čederle.
Osud to však zariadil tak, že Lacka sa predsa len objavil medzi reprezentantmi v Spišskej Novej Vsi, keď pôvodne nominovaný Samuel Takáč sa musel ospravedlniť pre zdravotné problémy.
Hokej ho baví
"Je skvelé, že ma zavolali. Budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som pomohol tímu. Hokej ma baví a som rád, že sezóna sa ešte úplne pre mňa neskončila," povedal Lacka pre televíziu JOJ Šport.
Životná forma
Lacka má 27 rokov a jeho jediná skúsenosť s národným tímom bola pred 10 rokmi, keď absolvoval majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Teraz prichádza do A-tímu Slovenska ako nováčik, ale v životnej forme. V 19 zápasoch play-off nazbieral 16 bodov za 7 gólov a 9 asistencií.
"O to viac ma teší, že som sa dokázal vrátiť. Viac ako reprezentovať svoju krajinu hokejista nemôže dosiahnuť. Je to krásny sen, ale ja verím, že sa ešte nekončí,“ uviedol podľa STVR Šport.
Použiteľný všade
Tréner Vladimír Országh v posledných dvoch prípravných zápasoch proti Dánom zrejme ráta s tým, že Čederle a Lacka nastúpia v jednom útoku tak, ako to bolo posledné tri roky v Nitre.
"Je to hráč použiteľný takmer do každej roly na ľade. Aj to, že sa dobre poznajú s Čederlem, zohráva úlohu. Ešte som ho nemal možnosť vidieť v reprezentácii, preto mu chcem dať šancu," povedal Országh o Lackovi.
Dvakrát proti Dánom
Dva zápasy Slovákov proti Dánom sa uskutočnia v piatok a sobotu v Spišskej Novej Vsi. V piatok sa začne hrať o 18.00 h, v sobotu o 16.00 h.
Po týchto súbojoch sa zrodí záverečná nominácia na MS vo Švajčiarsku, ktorú môže doplniť už len pár hráčov zo zámoria.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovákov na záver prípravy pred MS čakajú Dáni. Országh sa teší na spoluprácu Lacku s Čederlem © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hráčska kabína v Manchestri United sa rozhodla. Koho chce za hlavného trénera v ďalšej sezóne?
Hráčska kabína v Manchestri United sa rozhodla. Koho chce za hlavného trénera v ďalšej sezóne?
<< predchádzajúci článok
Vingegaard sa chce zapísať do histórie, rád by v jednom roku ovládol Giro aj Tour
Vingegaard sa chce zapísať do histórie, rád by v jednom roku ovládol Giro aj Tour