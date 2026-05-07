07. mája 2026

Mexičania hrozili hráčom vylúčením z kádra pre domáce MS 2026. Čo musia futbalisti splniť?


Mexickí futbaloví funkcionári tvrdia, že hráči, ktorí sa nezúčastnia predturnajového kempu, nebudú nominovaní. Mexický futbalový zväz informoval, že hráči z domácej ligy, ktorí neprišli v ...



7.5.2026 (SITA.sk) - Mexickí futbaloví funkcionári tvrdia, že hráči, ktorí sa nezúčastnia predturnajového kempu, nebudú nominovaní.


Mexický futbalový zväz informoval, že hráči z domácej ligy, ktorí neprišli v stredu sa úvod tréningového kempu národného tímu, budú vylúčení z reprezentácie pre blížiace sa majstrovstvá sveta. Tie bude hostiť Mexiko spolu s Kanadou a USA.

Tento neobvyklý krok prišiel päť týždňov pred začiatkom svetového šampionátu, keďže niektorí hráči dali najavo, že minimálne úvod tréningového kempu nestihnú kvôli tomu, že ešte majú povinnosti v kluboch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Medzi nimi boli aj dvaja hráči tímu Toluca - Alexis Vega a Jesús Gallardo. Ich klub v stredu hral semifinále Ligy majstrov zóny CONCACAF proti americkému Los Angeles FC, pričom zápas sa začínal len pol hodiny pred začiatkom kempu. Vega ani Gallardo do duelu napokon nezasiahli.

Klub Chivas de Guadalajara, ktorý pôvodne uvoľnil päť reprezentantov pre potreby národného tímu napriek tomu, že sa chystá na štvrťfinále ligového play-off, následne svojich piatich hráčov z kempu odvolal na protest proti účasti hráčov Toluca v zápase. Prezident klubu Amaury Vergara na sociálnej sieti X zdôraznil, že dohody platia len v prípade rešpektovania všetkých strán.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tréner mexického národného tímu Javier Aguirre si na kemp povolal 20 hráčov z mexickej ligy, ten sa koná v tréningovom centre Mexickej futbalovej federácie v Mexico City. Kluby sú podľa februárových dohôd povinné uvoľniť hráčov po skončení základnej časti domácej ligy a prvom zápase semifinále CONCACAF.

Mexiko absolvuje pred MS 2026 tri prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta proti Ghane (22. mája), Austrálii (30. mája) a Srbsku (4. júna). Na svetovom šampionáte odohrá úvodný zápas 11. júna proti Juhoafrickej republike.


Zdroj: SITA.sk - Mexičania hrozili hráčom vylúčením z kádra pre domáce MS 2026. Čo musia futbalisti splniť? © SITA Všetky práva vyhradené.

