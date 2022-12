MS vo futbale 2022 v Katare: Holanďania sú prvým tímom vo štvrťfinále, pre Američanov sa turnaj skončil

Dumfries využil zaváhanie Američanov

Titul Holanďanom ešte stále chýba



MS vo futbale 2022 v Katare



OSEMFINÁLE



Holandsko - USA 3:1 (2:0)

Góly: 10. Depay, 45.+ Blind, 81. Dumfries - 76. Wright, ŽK: 60. Koopmeiners, 87. F. de Jong (obaja Hol.)



Rozhodoval: Sampaio (Braz.), 44 846 divákov



10. Depay, 45.+ Blind, 81. Dumfries - 76. Wright, ŽK: 60. Koopmeiners, 87. F. de Jong (obaja Hol.)Sampaio (Braz.), 44 846 divákov

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Reprezentanti Holandska sa ako prvý tím na majstrovstvách sveta v Katare prebojovali do štvrťfinále vyraďovacej časti. Zverenci skúseného trénera Luisa van Gaala si v sobotňajšom osemfinále poradili s výberom USA, Američanov zdolali 3:1 a poslali svojho súpera domov.Meno štvrťfinálového súpera (9.12.) spoznajú holandskí futbalisti už v sobotu večer, bude ním postupujúci z dvojice Argentína, Austrália.V prvom polčase síce mali loptu na svojich kopačkách častejšie americkí futbalisti, no Oranjes premenili dve strely na bránku na dva góly. Už v 10. minúte otvoril skóre Memphis Depay a tesne pred prestávkou pridal poistku Daley Blind.Po zmene strán síce za húževnatý tím USA skorigoval Haji Wright, no po ňom využil zaváhanie v americkej defenzíve Denzel Dumfries a stanovil konečné skóre.Holanďania sa do štvrťfinále MS prebojovali siedmykrát v histórii a zatiaľ iba raz sa stalo, že sa z neho nedostali medzi najlepšie kvarteto na turnaji. Stalo sa tak v USA 1994, vtedy im vo štvrťfinále vystavili "stopku" neskorší šampióni Brazílčania.Z tohto fóra už majú holandskí futbalisti štyri medaily, no titul im stále chýba. V minulosti vo finále prehrali v Nemecku 1974, v Argentíne 1978 aj JAR 2010, bronz získali v Brazílii 2014.Američania tužili po prvom štvrťfinále po dvadsiatich rokoch, nateraz naposledy v ňom boli ešte v Kórejskej republike a Japonsku 2002. Zaujímavosťou je, že obaja súperi v tomto súboji chýbali na predchádzajúcom šampionáte v Rusku 2018.