|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alan, Alana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. marca 2026
Hrad Červený Kameň sprístupní unikátnu knižnicu Rudolfa Pálffyho, stane sa tak len počas jedného víkendu
Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Červený Kameň sprístupní počas víkendu 14. a 15. marca historickú hradnú knižnicu Rudolfa Pálffyho. Ako ...
Zdieľať
8.3.2026 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Červený Kameň sprístupní počas víkendu 14. a 15. marca historickú hradnú knižnicu Rudolfa Pálffyho. Ako informoval kultúrno-propagačný manažér múzea Ľuboš Haršány, návštevníci hradu v okrese Pezinok tak budú mať počas marca – mesiaca knihy jedinečnú príležitosť nahliadnuť do priestoru, ktorý je bežne verejnosti neprístupný.
„V rámci klasických prehliadok hradu sa návštevníci dostanú aj do priestorov knižnice, kde sa nachádza množstvo historických kníh a dokumentov," priblížil hovorca. „Historické knižnice ukrývajú množstvo fascinujúcich príbehov. Aj preto chceme návštevníkom priblížiť knihy, ktoré sa na hrade zachovali, a umožniť im nahliadnuť do priestoru, ktorý je bežne verejnosti neprístupný,“ uviedol historik a kurátor SNM – Múzea Červený Kameň Peter Rybárik.
Program doplní aj sprievodný odborný program v sobotu 14. marca. O 14:00 sa uskutoční prednáška historičky Marty Špániovej, ktorá predstaví najzaujímavejšie knihy rodu Esterházyovcov uchovávané v zbierkach Múzea Červený Kameň. Popoludní o 16:00 sa na hrade uskutoční aj slávnostný krst knihy historika a kurátora SNM – Múzea Červený Kameň Petra Rybárika s názvom Tešínka. Publikácia približuje unikátnu palnú zbraň zo 17. storočia.
Zdroj: SITA.sk - Hrad Červený Kameň sprístupní unikátnu knižnicu Rudolfa Pálffyho, stane sa tak len počas jedného víkendu © SITA Všetky práva vyhradené.
„V rámci klasických prehliadok hradu sa návštevníci dostanú aj do priestorov knižnice, kde sa nachádza množstvo historických kníh a dokumentov," priblížil hovorca. „Historické knižnice ukrývajú množstvo fascinujúcich príbehov. Aj preto chceme návštevníkom priblížiť knihy, ktoré sa na hrade zachovali, a umožniť im nahliadnuť do priestoru, ktorý je bežne verejnosti neprístupný,“ uviedol historik a kurátor SNM – Múzea Červený Kameň Peter Rybárik.
Program doplní aj sprievodný odborný program v sobotu 14. marca. O 14:00 sa uskutoční prednáška historičky Marty Špániovej, ktorá predstaví najzaujímavejšie knihy rodu Esterházyovcov uchovávané v zbierkach Múzea Červený Kameň. Popoludní o 16:00 sa na hrade uskutoční aj slávnostný krst knihy historika a kurátora SNM – Múzea Červený Kameň Petra Rybárika s názvom Tešínka. Publikácia približuje unikátnu palnú zbraň zo 17. storočia.
Zdroj: SITA.sk - Hrad Červený Kameň sprístupní unikátnu knižnicu Rudolfa Pálffyho, stane sa tak len počas jedného víkendu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala
Na filmovom festivale v Bergame predstavia kolekciu krátkych animovaných filmov Viktora Kubala