 24hod.sk    Kultúra

08. marca 2026

Hrad Červený Kameň sprístupní unikátnu knižnicu Rudolfa Pálffyho, stane sa tak len počas jedného víkendu



Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Červený Kameň sprístupní počas víkendu 14. a 15. marca historickú hradnú knižnicu Rudolfa Pálffyho. Ako ...



cerveny kamen 676x450 8.3.2026 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Červený Kameň sprístupní počas víkendu 14. a 15. marca historickú hradnú knižnicu Rudolfa Pálffyho. Ako informoval kultúrno-propagačný manažér múzea Ľuboš Haršány, návštevníci hradu v okrese Pezinok tak budú mať počas marca – mesiaca knihy jedinečnú príležitosť nahliadnuť do priestoru, ktorý je bežne verejnosti neprístupný.


„V rámci klasických prehliadok hradu sa návštevníci dostanú aj do priestorov knižnice, kde sa nachádza množstvo historických kníh a dokumentov," priblížil hovorca. „Historické knižnice ukrývajú množstvo fascinujúcich príbehov. Aj preto chceme návštevníkom priblížiť knihy, ktoré sa na hrade zachovali, a umožniť im nahliadnuť do priestoru, ktorý je bežne verejnosti neprístupný,“ uviedol historik a kurátor SNM – Múzea Červený Kameň Peter Rybárik.

Program doplní aj sprievodný odborný program v sobotu 14. marca. O 14:00 sa uskutoční prednáška historičky Marty Špániovej, ktorá predstaví najzaujímavejšie knihy rodu Esterházyovcov uchovávané v zbierkach Múzea Červený Kameň. Popoludní o 16:00 sa na hrade uskutoční aj slávnostný krst knihy historika a kurátora SNM – Múzea Červený Kameň Petra Rybárika s názvom Tešínka. Publikácia približuje unikátnu palnú zbraň zo 17. storočia.



Zdroj: SITA.sk - Hrad Červený Kameň sprístupní unikátnu knižnicu Rudolfa Pálffyho, stane sa tak len počas jedného víkendu © SITA Všetky práva vyhradené.

