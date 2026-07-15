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15. júla 2026
Hranice medzi Španielskom a Gibraltárom sú voľne priechodné, začala platiť dohoda medzi EÚ a Britániou
Španielsky diktátor Francisco Franco v roku 1969 hranice uzavrel po tom, čo Gibraltár v referende jednoznačne hlasoval za zotrvanie pod britskou správou. Do platnosti vstúpila dohoda umožňujúca voľný ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Španielsky diktátor Francisco Franco v roku 1969 hranice uzavrel po tom, čo Gibraltár v referende jednoznačne hlasoval za zotrvanie pod britskou správou.
Do platnosti vstúpila dohoda umožňujúca voľný pohyb osôb a vozidiel cez hranicu medzi Španielskom a Gibraltárom.
Predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo spolu s tromi bývalými šéfmi vlády symbolicky odstránili poslednú časť hraničného plotu krátko pred polnocou, čím ukončili hraničné kontroly. Ranná špička priniesla opätovný nárast pohybu pracovníkov zo španielskej strany.
Gibraltár má približne 40 000 obyvateľov, no denne sem dochádza približne 15 500 pracovníkov zo Španielska, čo predstavuje takmer polovicu pracovnej sily. V minulosti sa na hraniciach tvorili dlhé rady, najmä počas napätých vzťahov medzi Britániou a Španielskom ohľadom suverenity Gibraltáru.
Španielsky diktátor Francisco Franco v roku 1969 hranice uzavrel po tom, čo Gibraltár v referende jednoznačne hlasoval za zotrvanie pod britskou správou. Uzavretie hranice trvalo 13 rokov a prerušenie pohybu pracovníkov a rodín bolo bolestivým obdobím.
Hoci väčšina pracovníkov sú Španieli, cez hranicu pravidelne cestujú aj ľudia desiatok ďalších národností, vrátane približne 1 600 Britov, ktorých lákajú nižšie náklady na bývanie v Španielsku.
Niektorí obyvatelia Gibraltáru však vyjadrili obavy o bezpečnosť po odstránení plotu a zrušení pravidelných kontrol. Fabian Picardo však ubezpečil, že územie bude chránené modernými technológiami vrátane bezpečnostných kamier, rozpoznávania tvárí prepojeného s medzinárodnými zoznamami hľadaných osôb a automatickým rozpoznávaním ŠPZ.
„Dnes už pevnosť nemá brány. Je to digitálna pevnosť a bude bezpečnejšia než kedykoľvek predtým,“ povedal pre televíziu GBC a dodal, že polícia zvýši hliadky na hraniciach.
Dohoda medzi Britániou a Európskou úniou o zrušení hraničných kontrol bola podpísaná v utorok v Bruseli po rokoch rokovaní po brexite v roku 2020. V podstate začleňuje Gibraltár do schengenského priestoru voľného pohybu. Cestujúci prichádzajúci spoza schengenského priestoru sa naďalej budú musieť preukazovať pasmi na gibraltárskom letisku alebo v tamojšom prístave.
Gibraltár v referende o brexite v roku 2016 hlasoval 96 % za zotrvanie v EÚ. Londýn a Madrid si nárokujú kontrolu nad Gibraltárom od roku 1713, keď bolo územie podľa utrechtskej mierovej dohody odovzdané Británii.
Zdroj: SITA.sk - Hranice medzi Španielskom a Gibraltárom sú voľne priechodné, začala platiť dohoda medzi EÚ a Britániou © SITA Všetky práva vyhradené.
Do platnosti vstúpila dohoda umožňujúca voľný pohyb osôb a vozidiel cez hranicu medzi Španielskom a Gibraltárom.
Predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo spolu s tromi bývalými šéfmi vlády symbolicky odstránili poslednú časť hraničného plotu krátko pred polnocou, čím ukončili hraničné kontroly. Ranná špička priniesla opätovný nárast pohybu pracovníkov zo španielskej strany.
Gibraltár má približne 40 000 obyvateľov, no denne sem dochádza približne 15 500 pracovníkov zo Španielska, čo predstavuje takmer polovicu pracovnej sily. V minulosti sa na hraniciach tvorili dlhé rady, najmä počas napätých vzťahov medzi Britániou a Španielskom ohľadom suverenity Gibraltáru.
Niektorí obyvatelia sa obávajú
Španielsky diktátor Francisco Franco v roku 1969 hranice uzavrel po tom, čo Gibraltár v referende jednoznačne hlasoval za zotrvanie pod britskou správou. Uzavretie hranice trvalo 13 rokov a prerušenie pohybu pracovníkov a rodín bolo bolestivým obdobím.
Hoci väčšina pracovníkov sú Španieli, cez hranicu pravidelne cestujú aj ľudia desiatok ďalších národností, vrátane približne 1 600 Britov, ktorých lákajú nižšie náklady na bývanie v Španielsku.
Niektorí obyvatelia Gibraltáru však vyjadrili obavy o bezpečnosť po odstránení plotu a zrušení pravidelných kontrol. Fabian Picardo však ubezpečil, že územie bude chránené modernými technológiami vrátane bezpečnostných kamier, rozpoznávania tvárí prepojeného s medzinárodnými zoznamami hľadaných osôb a automatickým rozpoznávaním ŠPZ.
Digitálna pevnosť
„Dnes už pevnosť nemá brány. Je to digitálna pevnosť a bude bezpečnejšia než kedykoľvek predtým,“ povedal pre televíziu GBC a dodal, že polícia zvýši hliadky na hraniciach.
Dohoda medzi Britániou a Európskou úniou o zrušení hraničných kontrol bola podpísaná v utorok v Bruseli po rokoch rokovaní po brexite v roku 2020. V podstate začleňuje Gibraltár do schengenského priestoru voľného pohybu. Cestujúci prichádzajúci spoza schengenského priestoru sa naďalej budú musieť preukazovať pasmi na gibraltárskom letisku alebo v tamojšom prístave.
Gibraltár v referende o brexite v roku 2016 hlasoval 96 % za zotrvanie v EÚ. Londýn a Madrid si nárokujú kontrolu nad Gibraltárom od roku 1713, keď bolo územie podľa utrechtskej mierovej dohody odovzdané Británii.
Zdroj: SITA.sk - Hranice medzi Španielskom a Gibraltárom sú voľne priechodné, začala platiť dohoda medzi EÚ a Britániou © SITA Všetky práva vyhradené.
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