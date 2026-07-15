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15. júla 2026
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke je zrekonštruované a otvára sa pre verejnosť – VIDEO
Rekonštrukcia kúpaliska Rosnička sa začala koncom minulého roka a po 50 rokoch prevádzky priniesla vynovené bazény a moderné technológie. Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii bude od štvrtka 16. ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Rekonštrukcia kúpaliska Rosnička sa začala koncom minulého roka a po 50 rokoch prevádzky priniesla vynovené bazény a moderné technológie.
Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii bude od štvrtka 16. júla návštevníkom k dispozícii kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke. Pridá sa tak už otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurin, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky. Organizácia STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení) Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti.
Rekonštrukcia kúpaliska Rosnička sa začala koncom minulého roka a po 50 rokoch prevádzky priniesla vynovené bazény a moderné technológie. „Dúbravská Rosnička je jedným z najnavštevovanejších miest na šport a oddych, každú sezónu sem zavíta asi stotisíc ľudí, a preto bolo dôležité zrealizovať veľkú opravu bazénov na povrchu i technológií v útrobách," uviedol magistrát začiatkom júna tohto roku.
Najväčšie bratislavské kúpalisko prechádzalo počas svojej existencie viacerými čiastkovými opravami a úpravami, no nikdy nešlo o takto rozsiahly projekt. Zámerom rekonštrukcie bolo zvýšiť kvalitu služieb, energetickú efektívnosť a celkový komfort návštevníkov. Súčasťou obnovy bol nový stredný bazén so zábavnými prvkami, ako sú fontána, relaxačné atrakcie či masážny priestor priamo vo vode, rovnako aj nový detský bazén s fontánou.
Modernizáciou prešlo aj technologické zázemie vrátane strojovne, čo prispeje k vyššej kvalite a efektívnejšej prevádzke. Do obnovy boli zahrnuté aj terénne úpravy, modernizácia areálu a technického zázemia, revitalizácia trávnatých plôch s novým zavlažovacím systémom a vlastnou studňou. Na návštevníkov čaká aj nový koncept gastronomickej zóny, ktorý rozšíri možnosti občerstvenia.
Celková investícia sa pohybuje na úrovni 2,5 milióna eur a bola financovaná z rozpočtu hlavného mesta Bratislavy a z vlastných zdrojov STaRZ. „Počas rekonštrukcie bolo potrebné riešiť aj viaceré nepredvídané komplikácie," priblížil STaRZ dôvod dlhšieho trvania plánovaných prác. Ako vysvetlil, pri zemných prácach sa potvrdilo, že areál stojí na navážke stavebného odpadu, čo si vyžiadalo náročnejšie výkopové práce a likvidáciu sute.
„Po odkrytí pôvodných konštrukcií sa zároveň ukázali výrazné nerovnosti pod bazénmi, ktoré bolo potrebné sanovať," dodala mestská organizácia s tým, že dodatočné úpravy si vyžiadalo aj objavenie prítoku historicky zatrubneného potoka Čierna (Suchá) Vydrica, ktorému sa museli prispôsobiť technologické a kanalizačné rozvody. Po absolvovaní testovacej prevádzky, úspešných laboratórnych rozboroch vody a získaní povolení je teraz Rosnička opäť pripravená na otvorenie.
Zdroj: SITA.sk - Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke je zrekonštruované a otvára sa pre verejnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii bude od štvrtka 16. júla návštevníkom k dispozícii kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke. Pridá sa tak už otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurin, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky. Organizácia STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení) Bratislava o tom informuje na sociálnej sieti.
Rekonštrukcia kúpaliska Rosnička sa začala koncom minulého roka a po 50 rokoch prevádzky priniesla vynovené bazény a moderné technológie. „Dúbravská Rosnička je jedným z najnavštevovanejších miest na šport a oddych, každú sezónu sem zavíta asi stotisíc ľudí, a preto bolo dôležité zrealizovať veľkú opravu bazénov na povrchu i technológií v útrobách," uviedol magistrát začiatkom júna tohto roku.
Úpravy boli doteraz len čiastkové
Najväčšie bratislavské kúpalisko prechádzalo počas svojej existencie viacerými čiastkovými opravami a úpravami, no nikdy nešlo o takto rozsiahly projekt. Zámerom rekonštrukcie bolo zvýšiť kvalitu služieb, energetickú efektívnosť a celkový komfort návštevníkov. Súčasťou obnovy bol nový stredný bazén so zábavnými prvkami, ako sú fontána, relaxačné atrakcie či masážny priestor priamo vo vode, rovnako aj nový detský bazén s fontánou.
Modernizáciou prešlo aj technologické zázemie vrátane strojovne, čo prispeje k vyššej kvalite a efektívnejšej prevádzke. Do obnovy boli zahrnuté aj terénne úpravy, modernizácia areálu a technického zázemia, revitalizácia trávnatých plôch s novým zavlažovacím systémom a vlastnou studňou. Na návštevníkov čaká aj nový koncept gastronomickej zóny, ktorý rozšíri možnosti občerstvenia.
Areál stál na stavebnom odpade
Celková investícia sa pohybuje na úrovni 2,5 milióna eur a bola financovaná z rozpočtu hlavného mesta Bratislavy a z vlastných zdrojov STaRZ. „Počas rekonštrukcie bolo potrebné riešiť aj viaceré nepredvídané komplikácie," priblížil STaRZ dôvod dlhšieho trvania plánovaných prác. Ako vysvetlil, pri zemných prácach sa potvrdilo, že areál stojí na navážke stavebného odpadu, čo si vyžiadalo náročnejšie výkopové práce a likvidáciu sute.
„Po odkrytí pôvodných konštrukcií sa zároveň ukázali výrazné nerovnosti pod bazénmi, ktoré bolo potrebné sanovať," dodala mestská organizácia s tým, že dodatočné úpravy si vyžiadalo aj objavenie prítoku historicky zatrubneného potoka Čierna (Suchá) Vydrica, ktorému sa museli prispôsobiť technologické a kanalizačné rozvody. Po absolvovaní testovacej prevádzky, úspešných laboratórnych rozboroch vody a získaní povolení je teraz Rosnička opäť pripravená na otvorenie.
Zdroj: SITA.sk - Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke je zrekonštruované a otvára sa pre verejnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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