|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. septembra 2025
Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát
Na stredajšom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky novozvolený starosta Ján Hrčka zložil sľub a nastúpil tak oficiálne do svojej funkcie. Hrčka do tretice obhájil svoj post v ...
Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - Na stredajšom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky novozvolený starosta Ján Hrčka zložil sľub a nastúpil tak oficiálne do svojej funkcie. Hrčka do tretice obhájil svoj post v doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa konali 6. septembra.
Starosta Petržalky sa vzdal svojho mandátu koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur. V súvislosti s tým na petržalskom úrade stále prebiehajú externé kontroly.
Ján Hrčka ako nezávislý kandidát získal v septembrových voľbách 78,58 percenta hlasov všetkých oprávnených voličov. Jeho protikandidátom bol rovnako nezávislý kandidát a miestny poslanec Juraj Mravec.
Účasť na doplňujúcich voľbách dosiahla 16,27 percenta. Hrčku vo voľbách podporil kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler aj prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Tá zastávala funkciu starostky mestskej časti v období po Hrčkovom odstúpení.
Zdroj: SITA.sk - Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát © SITA Všetky práva vyhradené.
Starosta Petržalky sa vzdal svojho mandátu koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur. V súvislosti s tým na petržalskom úrade stále prebiehajú externé kontroly.
Ján Hrčka ako nezávislý kandidát získal v septembrových voľbách 78,58 percenta hlasov všetkých oprávnených voličov. Jeho protikandidátom bol rovnako nezávislý kandidát a miestny poslanec Juraj Mravec.
Účasť na doplňujúcich voľbách dosiahla 16,27 percenta. Hrčku vo voľbách podporil kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler aj prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Tá zastávala funkciu starostky mestskej časti v období po Hrčkovom odstúpení.
Zdroj: SITA.sk - Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka
Súd v Leopoldove opäť rozhoduje o podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Černáka
<< predchádzajúci článok
Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu
Nemocnica v Košiciach dostala oznámenie o bombe, policajti evakuujú budovu