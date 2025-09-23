Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2025

Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát


Tagy: Bratislava Doplňujúce komunálne voľby starosta Petržalky

Na stredajšom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky novozvolený starosta Ján Hrčka zložil sľub a nastúpil tak oficiálne do svojej funkcie. Hrčka do tretice obhájil svoj post v ...



23.9.2025 (SITA.sk) - Na stredajšom zastupiteľstve bratislavskej Petržalky novozvolený starosta Ján Hrčka zložil sľub a nastúpil tak oficiálne do svojej funkcie. Hrčka do tretice obhájil svoj post v doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré sa konali 6. septembra.


Starosta Petržalky sa vzdal svojho mandátu koncom mája, po odhalení sprenevery na miestnom úrade vo výške viac ako 2,7 milióna eur. V súvislosti s tým na petržalskom úrade stále prebiehajú externé kontroly.

Ján Hrčka ako nezávislý kandidát získal v septembrových voľbách 78,58 percenta hlasov všetkých oprávnených voličov. Jeho protikandidátom bol rovnako nezávislý kandidát a miestny poslanec Juraj Mravec.

Účasť na doplňujúcich voľbách dosiahla 16,27 percenta. Hrčku vo voľbách podporil kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler aj prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Tá zastávala funkciu starostky mestskej časti v období po Hrčkovom odstúpení.


Zdroj: SITA.sk - Hrčka zložil sľub a stal sa oficiálne starostom Petržalky, svoj post obhájil už tretíkrát © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava Doplňujúce komunálne voľby starosta Petržalky
